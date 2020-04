Det er Napolis tidligere forsvarsstjerne Ciro Ferrara med en annen tidligere forvarsprofil, Fabio Cannavaro, som for tiden samler inn penger til bekjempelsen av koronaviruset i duoens hjemby Napoli i Italia. Det skriver Football Italia.

Italia er sterkt rammet av koronaviruset og nærmere 27.000 er døde etter å ha pådratt seg viruset under den pågående pandemien.

Ciro Ferrara var lagkamerat med fotballegenden Diego Maradona da Napoli vant Serie A i 1987 og 1990. Trøyen Ferrara auksjonerte bort stammer fra en landskamp mellom Italia og Argentina i 1987, hvor forsvarsspilleren fikk sin landskampsdebut. Etter kampen løp en da ung Ferrera bort og byttet til seg Maradonas ikoniske argentinske trøye med nummer ti på ryggen.

FOTBALLEGENDE: Diego Maradona. Foto: Carlo Fumagalli

Ciro Ferrara har hittil hatt den innrammede drakten høyt på veggen i sitt eget hjem, men nå har den altså skiftet eier.

Under auksjonen avholdt av Fondazione Cannavaro Ferrara kjøpte en fotballsupporter drakten for 55.000 euro, eller tilsvarende rundt 629.000 norske kroner etter dagens kurs.

Diego Maradona er stolt over at drakten hans samlet inn en så stor sum til inntekt for bekjempelsen av koronaviruset.

Totalt har Ferrera og Cannavaro allerede samlet inn 80.000 euro, eller rundt 914.000 kroner.

– Vi vant enda en kamp for Napoli og våre elskede napolitanere. Kanskje var det den viktigste av dem alle, og vi vant den sammen - forenet som vi alltid har vært. Jeg takket deg, Ciro, fordi du nok en gang lot meg kjenne på følelsen av å være en del av dette fantastiske folkeslaget. Du tillot meg å høre brølet fra 80.000 på San Paolo, fordi ditt initiativ skaffet 80.000 euro takket være til dels min trøye med nummer 10. Jeg følte den samme gleden og lidenskapen. Uforglemmelig. Jeg er beæret over å ha bidratt til å hjelpe våre folk i en tid med fortvilelse, skriver Diego Maradona på Facebook.

Diego Maradona, som mange mener er tidenes beste fotballspiller, vil for alltid ha legendestatus i Napoli. Han bidro til å skaffe Napoli klubbens første Serie A-tittel noensinne og spilte for klubben da han var på toppen av sin karriere.

Flere fotballstjerner har bidratt med trøyer til Fondazione Cannavaro Ferrara, og flere av dem er fremdeles til salgs.

Den nåværende Napoli-profilen Dries Mertens har donert drakten han scoret i mot Barcelona i åttedelsfinalen i Champions League i februar. Det foreløpige høyeste budet på den er 136.000 norske kroner, men drakten er fremdeles ikke solgt.

Fondazione Cannavaro Ferrara ble forøvrig opprettet av den tidligere forsvarsduoen i 2005. Formålet er å støtte veldedighet i Napoli gjennom salg av fotballklenodier.