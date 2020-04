Alle brev som sendes fra mandag til torsdag denne uken, får påført stempelet, tvitret Royal Mail mandag.

Krigsveteranen samlet inn rundt 370 millioner kroner ved å gå fram og tilbake i hagen sin med rullator. Målet var å samle inn 13.000 kroner.

Krigsveteranen samlet inn rundt 370 millioner kroner ved å gå fram og tilbake i hagen sin med rullator. Målet var å samle inn 13.000 kroner. Foto: Justin Tallis / AFP / NTB scanpix

I forrige uke gikk den tidligere kapteinen til topps på de britiske hitlistene med en versjon av 1960-tallshiten «You'll Never Walk Alone», sammen med sanger og skuespiller Michael Ball og et kor med medlemmer fra det offentlige helsevesenet NHS.

Svært mange har bidratt til innsamlingsaksjonen.

Blant giverne er Storbritannias prins William og hertuginne Kate.

– Det er fantastisk at alle har blitt inspirert av historien hans og pågangsmotet hans, sa prins William under et intervju med BBC tidligere denne måneden.

Moore tjenestegjorde i Burma og India under andre verdenskrig og jobbet lenge i den britiske hæren etterpå.