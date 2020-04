Vurderer å begynne med simulert høydetrening etter «Tettey-saken»

– Jeg synes det er utrolig synd

Heltne Nilsen understreker at han ennå ikke har testet ut høydesimulerende apparater, men mener det absolutt kan være nyttig også i fotball.

– Slik som toppidretten har blitt nå, så kan små detaljer utgjøre utrolig mye. Om det har en fordel, noe jeg ikke er riktig mann til å skulle mene noe om, synes jeg det er veldig synd at man ikke får konkurrere på like vilkår, sier han.

Både Petter Northug og Johannes Thingnes Bø gikk forrige uke ut og sa at det norske forbudet bør oppheves. Heltne Nilsen stemmer i.

– Jeg synes det er utrolig synd at det ikke er like vilkår for alle. Man sitter igjen med en følelse av at alt er litt urettferdig.