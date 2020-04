Frykten for spredning av koronaviruset har fått store konsekvenser for Statens vegvesens virksomhet.

Alle landets trafikkstasjoner ble stengt fra fredag 13. mars.

– Statens vegvesen har bestemt å stenge alle trafikkstasjoner i hele landet på grunn av koronautbruddet. Det betyr at all aktivitet som skjer ved trafikkstasjonen slik som for eksempel førerprøver, teoriprøver og hallkontroller som er planlagt i dag og i morgen fredag 13. mars er avlyst, opplyste direktør Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen da stengingen var et faktum.

Enklere med smittevern

Men denne uken åpner Vegvesenet for oppkjøring på motorsykkelklassene A, A1 og A2. Tilbudet vil være avhengig av kapasitet og vær- og føreforhold ved de ulike trafikkstasjonene.

– Til tross for en lang periode med stengte trafikkstasjoner er vi helt i rute med oppkjøring for motorsyklistene, sier avdelingsdirektør Henning Harsem i Statens vegvesen, i en pressemelding.

Grunnen til at Vegvesenet kan starte med motorsykkel nå, er at det er enklere med smittevern på motorsykkel enn inne i et kjøretøy.

Superscanner blir viktig for å oppklare ulykker

Oppkjøring for motorsykkel starter onsdag 29.april. Foto:Statens vegvesen.

Starte med mer oppkjøring

Trafikkskolene har dessuten hatt føreropplæring på motorsykkel i noen uker allerede, slik at elevene er klare for oppkjøring nå.

– Statens vegvesen og trafikkskolebransjen jobber sammen med helsemyndighetene om å ferdigstille en bransjestandard for smittevern. Det er krevende å ha opplæring og oppkjøring med flere personer inne i et kjøretøy over tid og samtidig ta tilstrekkelig smittevernhensyn. Dette gjør at både føreropplæringen og oppkjøringene ikke er kommet i gang ennå. Vi har tett kontakt med helsemyndighetene og vil starte oppkjøring også for bil og tungbil så snart vi kan, sier Harsem.

LES MER: Sjåføren nektet å flytte vogntoget fra E6

Se video: Nå kommer et helt nytt bilmerke til Norge