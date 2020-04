Rosenborg har søkt om millioner fra krisepakken – som eneste Eliteserieklubb

Rundt 600 millioner kroner er satt av i den første krisepakken for å redde norske idrettslag fra konkurs.

Den skal dekke for inntektstap i perioden 5. mars til 30. april.

Men for mange idrettslag og fotballklubber er pakken lite verdt. De får eksempel ikke kompensasjon for tapte utleieinntekter eller kompensert inntekter for kamper som er utsatt og ikke avlyst.

Enn så lenge er Eliteserien kun utsatt. Likevel har Rosenborg sendt søknad om å få dekket et bortfall på sesongkortsalg på mellom 3 og 4 millioner kroner. Det har ingen andre norske klubber gjort. I tillegg har trønderne bedt om kompensasjon for tapte leieinntekter og andre arrangement som nå faller bort.

Moe Dyrhaug mener RBK vil slite uten kompensasjon

Rosenborg alene har søkt om mer penger enn resten av de 15 Eliteserieklubbene til sammen.

– Jeg vet ikke hva de har søkt på, men vi har forholdt oss til de retningslinjene som er, og har snakket med Norsk Toppfotball. Samtidig er vi i en særstilling i norsk fotball når det kommer til inntekter, så det står vel i forhold til det, sier daglig leder i RBK, Tove Moe Dyrhaug.

Moe Dyrhaug har tro på at de vil få dekket tapet av sesongkortinntekter, og mener det var helt naturlig for dem å be om kompensasjon for dette.

– Jeg håper virkelig at det er det. Det er en voldsomt stor post for oss, og den vet vi allerede at vi ikke kommer til å innfri. Det er helt reelle tall. Og tapet vil bare bli større og større utover sesongen, spesielt uten publikum. Det svir mest for Rosenborg som er størst og som har mest publikum. Vi har budsjettert med 23 millioner kroner i billettinntekter fra Eliteserien for denne sesongen.

Men skulle det vise seg at Rosenborg ikke får dekket verken tapte sesongkortinntekter eller tapte utleieinntekter, mener Moe Dyrhaug at RBK er i trøbbel.

– Da er vi allerede gått ute å kjøre. Da er vi mellom fire og fem millioner kroner i minus på en måned, og da sier det seg selv at pakken ikke er tilpasset fotballen. Det er kritisk for Rosenborg.

Eliteseriens søknad om koronastøtte: Rosenborg BK: 4.417.250 kr.

Stabæk Fotball: 838.010 kr.*

Vålerenga Fotball: 735.220 kr.

Bodø/Glimt FK: 416.900 kr.

Molde FK: 414.540 kr.

Kristiansund BK: 395.000 kr.

Odds BK: 262.011 kr.

Strømsgodset: 260.000 kr.

Viking FK: 245.000 kr.

Mjøndalen IF: 180.723 kr.

IK Start: 86.311 kr.

Ikke søkt:

SK Brann

FK Haugesund

Sandefjord Fotball

Sarpsborg 08

Aalesund FK



*Stabæk har sendt to søknader, siden den første var mangelfull. Beløpet er blitt slått sammen. Reelt beløp er rundt 450 000 kroner.



Alle tall fra Lotteritilsynet.

Haugesund søkte ikke: – Vi har ikke hatt noe å søke om

Resten av Eliteserien har søkt om lite eller ingen støtte. Vålerenga og Stabæk har søkt om henholdsvis om lag 720 000 kroner og 450 000 kroner i kompensasjon, men begge klubber bekrefter at dette kun er tiltenkt breddedelen av klubben. Haugesund er en av fem Eliteserie-klubbene som ikke har søkt om noen støtte.

– Vi har ikke hatt noen avlyste arrangementer i den perioden, og kampen er jo foreløpig bare blitt utsatt, så vi har ikke hatt noe å søke om, sier daglig leder i FK Haugesund, John Harald Log.