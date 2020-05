Listhaugs rådgiver søkte om etterlønn - gikk rett tilbake i jobb på Stortinget

Kristian Larsson (Frp) søkte Statsministerens kontor (SMK) om fratredelsesytelse fra 24 januar til 26. februar, men SMK avslo søknaden fra Larsson.

Det kommer frem i dokumenter TV 2 har fått innsyn i.

– Rekorden for den korteste karrieren i regjering tror jeg går til meg. 1 uke i HOD og 6 i OED. Allikevel ble det en en reise og erfaring jeg aldri ville vært foruten! Nå skal jeg være arbeidsledig i 2 dager før jeg går tilbake til Stortinget på mandag😊, skrev Larsson på Facebook, da han forlot regjeringskontorene.

I BAKGRUNN: Kristian Larsson til høyre for Sylvi Listhaug. Foto: Carina Johansen

Over 60.000 kroner

For tre dager etter avgangen som politisk rådgiver i olje- og energidepartementet, var Larsson tilbake i Stortinget. Der er han i dag Sylvi Listhaugs rådgiver.

Ordningen med etterlønn er ment for å sikre den avgåtte politikeren inntekt i en begrenset periode, når de ikke har jobb. Beløpet er det samme som lønnen man hadde som politiker.

For politiske rådgivere som Larsson utgjør dette brutto 62.333 kroner per måned, opplyser Statsministerens kontor.

– Vanskelig å tolke reglene

Larsson har valgt å svare skriftlig, og forklarer søknaden sin til SMK slik:

– Noen dager før vi offisielt gikk ut av regjering fikk jeg en e-post fra SMK med søknadspapirer for fratredelsesytelse. Jeg var usikker på om dette var noe jeg hadde krav på, så jeg forhørte meg med flere personer i regjeringen og fikk ulike svar. Det var også vanskelig å tolke reglene om dette i Håndbok for politisk ledelse. Jeg konsulterte også andre her, som også synes reglene var uklare, forteller Larsson.

Reglene i Håndbok for politisk ledelse sier at politiske rådgivere kan få hel eller delvis lønn i en måned hvis vedkommende får innvilget dette av statsministeren, men inntil tre måneder dersom personen ikke har annen inntekt.

JOBBER MED KLARERE REGLER: Kommunikasjonssjef, Anne Kristin Hjukse, ved Statsministerens kontor sier det nå jobbes med å gjøre reglene enklere å forstå. Foto: Marte Garmann

Det står også at politikere som får fratredelsesytelse for én måned, beholder retten til denne ytelsen selv om de mottar inntekt i samme måned.

– Jeg fylte inn søknadspapirene og oppga at jeg hadde en jobb å gå til. Søknad ble avslått, skriver Larsson videre.

Jobber med å klaregjøre regler

Kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse forklarer avslaget fra Statsministerens kontor med at politiske rådgivere ikke har noen «automatisk rett til fratredelsesytelse».

– Larsson var politisk rådgiver for Sylvi Listhaug fra 9. desember 2019 til 24. januar 2020, og oppga at han skulle gå tilbake til Frps stortingsgruppe 27. januar. Siden han skulle gå tilbake i annen stilling tre dager etter at han gikk av som politisk rådgiver, var det ikke grunnlag for å gi fratredelsesytelse, sier Hjukse til TV 2.