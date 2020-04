Høie hyller ungdommen: – Dere har satt livet på vent for å berge andre

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) åpnet den daglige pressekonferansen om koronasituasjonen med å sette lys på situasjonen norsk ungdom er i.

– Vi gleder oss over at de minste er tilbake på skolen, men det er også viktig å snakke om de som fortsatt venter og lengter. Jeg vil gjerne si til ungdommen at vi ikke har glemt dere. Målet vårt er at dere også skal få komme tilbake på skolen før sommeren, sier Høie.

Helseministeren fortsatte med å si at han har forståelse for at ungdommen står i vanskelig situasjon.

– Denne våren blir annerledes og dette året blir annerledes. Dere har måttet sette livet på vent for at andre skal berge livet. Jeg håper dere kan danse selv om det ikke blir på skoleball og at dere kan score mål selv om det ikke er på fotballcup, sier han og fortsetter:

– Denne tiden er spesiell, men jeg håper at den likevel kan bli fin. Tusen takk til alle norske ungdommer og russen 2020 - dere kommer til å bli husket, sier Høie.

Skal teste flere

I mars ble det innført inngripende tiltak for å slå ned smittespredningen i Norge, men mandag sa helseministeren også at spredningen i samfunnet er så lav at vi forsiktig kan åpne opp igjen.

– Men for at vi skal beholde kontrollen mens det skjer, må vi spore smitte enda bedre og teste enda flere, sier Høie.

På pressekonferansen sa Folkehelseinstituttet at lærere, elever og ansatte i skolefritidsordningen prioriteres å testes for koronaviruset. Norge er også i ferd med å trappe opp testingen videre.

– Vi er i ferd med å trappe opp. I løpet av mai er målet vårt at alle med symptomer skal ha muligheten til å teste seg, sier helseministeren.

Fraråder nye sexpartnere

Etter innleggene på pressekonferansen, ble det åpnet for spørsmål fra salen. Nettstedet Seksualitet 24 rettet fokus på at mange er enslige i Norge. Koronatiltakene har ført til at mange er avskåret fra sosial omgang med andre, herunder også et aktivt sexliv. Nettstedet viste til at Danmark har kommet med retningslinjer for dating og seksuell aktivitet under koronakrisen, men savner tilsvarende i Norge.

– Når kan man regne med at personer uten fast partner kan gjenoppta seksuell aktivitet? spurte nettstedet.

Bent Høie svarte med å påpeke at det fortsatt er mulig med sosial omgang, men at omgangen bør begrenses.