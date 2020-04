Det opplyser finansminister Jan Tore Sanner (H) i et svar på et skriftlig spørsmål fra Frps stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad.

I svaret forteller Sanner om dialogen mellom Finansdepartementet og Norges Bank i forbindelse med ansettelsesprosessen.

Den 3. mars ba departementet om en vurdering av de aktuelle kandidatenes kvalifikasjoner sett opp mot kravene i stillingsutlysningen. Departementet påpekte videre at i den grad det kan være snakk om kandidater som er, eller vil være, helt eller delvis bosatt i utlandet, kan dette ha betydning for skatteplikten til både Norge og utlandet.

Tre dager før ansettelsen av Nicolai Tangen ble offentliggjort 26. mars ringte finansministeren til sentralbanksjef Øystein Olsen.

«23. mars hadde jeg en telefonsamtale med sentralbanksjefen for å forsikre meg om at Norges Bank hadde gjort tilstrekkelige undersøkelser om egnethet opp mot de kvalifikasjonskravene som var stilt, og om fremtidige spørsmål som en kunne regne med at ville komme, for eksempel skattemessige forhold», skriver Sanner.

Han understreker videre at rammen for samtalen var at det er Norges Banks hovedstyre som ansetter daglig leder av oljefondet.

