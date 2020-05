Salg av kjæledyr har økt etter at de sosiale restriksjonene ble innført som følge av korona, og en klem ble byttet ut med et «hei» på to meters avstand.

De som har kjæledyr fra før tilbringer også mer tid sammen med dyrene sine.

Helsekontrollen har sett nærmere på hvordan dyrene påvirker eiernes helse.

Skiller ut lykkehormon

Markedssjef Kathrine D. von Tangen i Dyrebar Omsorg sier at det å være med dyr er veldig sunt for oss mennesker.

– Når vi klapper eller koser et dyr skiller vi ut hormonet oxytocin, også kjent som lykkehormonet. Nærhet og berøring er viktig for at vi mennesker skal ha en god helse.

Ifølge avisa The Guardian kan det å ha kjæledyr være sunt for vår mentale helse, og kanskje spesielt i disse tider.

– Når man ikke kan være så mye med mennesker som før blir dyrene ekstra viktig for oss. De gir oss kjærlighet, trygghet, og sosial interaksjon, sier von Tangen.

Hun forteller at bare det å være i samme rom som et dyr gir oss senket puls og lavere blodtrykk.

Vurderer du kjæledyr? Tenk gjennom disse tingene først: Hvor mye tid har du? Flere arter trenger mye oppfølging. Sørg for at du har nok tid til omsorg og oppfølging av dyret.

Hvor stor plass har du hjemme? Stedet du bor må være tilpasset husdyret du skaffer deg. Alle dyr trenger forskjellig størrelse på rom og muligheter til å få frisk luft.

Har du råd? Det er dyrt å ha husdyr – uansett om det er en hest, hund, eller mus. I tillegg til selve kjøpet av husdyret, bruker man store summer på mat, husdyrforsikring, veterinærbesøk, og lignende.

Hvor aktiv er du? Mange dyr er veldig aktive og trenger mye mosjon og mental trening. Sørg for at du velger en rase som har samme energinivå som deg selv.

Er du (eller personen du vil skaffe deg husdyr sammen med) allergisk? Noen arter er allergivennlige.

Drar du mye bort? Når du har kjæledyr må du finne noen som kan passe husdyret ditt mens du er borte, og det er ikke alltid like lett! Kilde: Dyrebar omsorg

Ei som kan bekrefte dette er Trude Kjellgren. Både hun og samboeren har vært uten jobb på grunn av korona, og da har hunden Gizmo vært til stor trøst.

– For oss har det vært veldig viktig å ha Gizmo i denne tiden. Både fysisk og psykisk. Hun er jo en liten lykkepille, sier Trude.

Økning i antall kjæledyr

Norges Zoohandleres Bransjeforening sier omtrent halvparten av medlemsbutikkene har solgt flere kjæledyr under koronakrisen. En familie som har hoppet i det og fått seg kanin er familien Westerfeld.

– Vi hadde snakket om å få oss kanin lenge, men da de sosiale restriksjonene kom fikk vi endelig tid til å ta fatt på prosjektet på ordentlig, sier Even Westerveld.

PEPPER: Familien Westervelds nye familiemedlem heter Pepper. Foto: Signy Eika Klempe

Sammen med kona June og barna Signe, Carl og Anna, har han bygget et stort kaninbur, med både utehage og innendørs kosekrok for de to nye familiemedlemmene.

– Jeg leste meg mye opp på forhånd om hva kaniner trenger for å ha det bra. Det at de har god plass til å hoppe og boltre seg på er viktig.

Ansvarskontrakt

Han mener barn har godt av å ha dyr.

– Jeg hadde selv kaniner da jeg vokste opp, og det er veldig fint å se hvor mye omsorg barna viser for disse to krabatene. Vi har skrevet ansvarskontrakt med barna om de forskjellige tingene de må gjøre så kaninene skal ha det bra. Både omsorgsgenet og ansvarsgenet får trent seg her, sier han.

Kathrine D. Von Tangen oppfordrer alle som skaffer seg kjæledyr til å vurdere alle sider ved det å ha ansvar for et dyr.

– Det er viktig å tenke igjennom hvordan situasjonen blir for dyret når hverdagen kommer tilbake, sier hun.