Thingnes Bø: – Håper sønnen min velger fotball fremfor skiskyting

Johannes Thingnes Bø har i en årrekke markert seg som verdens beste skiskytter.

I VM i Anterselva i februar stakk han av med tre gull og tre sølvmedaljer og har nå tatt ti VM-gull totalt i sin karriere siden 2015.

I januar ble Thingnes Bø og kona Hedda Dæhli Bø (26) foreldre til lille Gustav, men allerede nå kan skiskytterstjernen avsløre at han ikke håper sønnen går i samme fotspor som ham når det gjelder valg av idrett.

– Jeg har nok å drive med for tiden, men jeg skulle ønske det var Premier League på TV igjen. Jeg har lyst til at Gustav skal bli fotballspiller så jeg kan sende ham til Premier League på sikt, det er målet, gliser Thingnes Bø til TV 2.

– Du håper at han blir fotballspiller fremfor skiskytter?

– Helt klart. Jeg hadde en drøm selv om å bli fotballspiller og skiskytter, men klarte bare en av delene. Da får jeg leve min drøm gjennom Gustav. Men kona mi har sagt at han ikke får bli Newcastle-supporter, for da stuper nok interessen for fotball før han bikker ti år, ler Thingnes Bø.

Liker ikke de nye eierne

Thingnes Bø er lidenskapelig Newcastle-supporter, og innrømmer at det har vært få oppturer de siste årene. Han er glad for at den mangeårige klubbeieren Mike Ashley nå vil selge seg ut av klubben, men skeptisk til de nye eierne som rapporteres å være på vei inn, det saudiarabiske statsfondet (PIF), som styres av Kronprins Mohammed bin Salman.

– Jeg har i flere år ventet på et oppkjøp av Newcastle slik at klubben får midler til å kjøpe nye spillere. Da jeg hørte det var et mulig oppkjøp på gang, ble jeg superhappy og tenkte at det kom inn en sjeik med masse penger og det kunne bli litt action igjen. Men det blir jo som å finne en stor sekk med penger i bakgate, og bare ta pengene. Det kjennes feil. Såkalt sportswashing og slik ting har jeg ikke noe sansen for, derfor ville jeg sagt nei til et oppkjøp av klubben av den kjøperen, slår han fast.

– Håper Liverpool får troféet i posten

Storebror Tarjei Bø er Manchester United-supporter på sin hals. Han frykter konkurransen fra Newcastle dersom det ankommer nye, styrtrike eiere på St. James Park.