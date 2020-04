Mandag melder TV 2 at produksjonen av Farmen kjendis vil gå som planlagt i sommer.

Ifølge programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen, har produksjonsselskapet Strix utredet hvordan innspillingene kan foregå til tross for korona-restriksjonene.

– Vi har nå konkludert med at disse produksjonene er mulig å gjennomføre innenfor de smittevernsrestriksjonene som gjelder, sier Haldorsen i en uttalelse via TV 2s pressesjef Jan-Petter Dahl.

Farmen kjendis-deltakerne vil bli pålagt 14 dager hjemmekarantene i forkant av innspillingen for å sikre at smitte ikke kommer inn på gården.

– Det betyr at kan deltagerne kan leve uten avstandsregler seg imellom inne på gården, men skal fortsatt holde avstand til crew, sier Dahl til TV 2.

Farmen kjendis spilles som regel inn på starten av sommeren og sendes på TV vinteren året etter.

Følger restriksjonene

Ifølge daglig leder i produksjonsselskapet Strix har de en tett dialog med Helsedirektoratet og lokale myndigheter.

– Det aller viktigste for oss er å ha en trygg arbeidsplass for våre ansatte og deltagere, og vi er nå sikre på at vi kan gjennomføre disse produksjonene på en forsvarlig måte. Vi har i utredningsarbeidet vært i tett dialog med Helsedirektoratet, kommunelege og lokale myndigheter. Vi har også hatt konsulenthjelp fra Stamina Helse, som er en bedriftshelsetjeneste med autorisasjon til å lage smittevernplaner, og vi er trygge på at vi skal klare å følge myndighetene restriksjoner, sier daglig leder i Strix, Jørgen Hermansen, i en uttalelse.

Hermansen opplyser at Farmen kjendis-produksjonen har en stab på omtrent 70 personer, og at selskapet er glade for at de unngår permitteringer.

Den kommende sesongen av Farmen kjendis skal spilles inn i Kragerø. Det var her Farmen 2019 ble spilt inn.

– Det er viktig for oss å være gode gjester i Kragerø, og vi har et godt og tett samarbeid med Kragerø kommune og det lokale næringslivet, sier Hermansen.

Sommerhytta spilles også inn

TV 2-programmet Sommerhytta, som lages av samme produksjonsselskap, vil også spilles inn i sommer.

Innspillingen skal foregå på Mjøsli i Stange kommune.

– Opptakene skulle etter opprinnelig plan allerede vært i gang, men av hensyn til smittevernet har vi ikke gått i gang enda. Når vi nå har fått på plass en god smittevernplan i samråd med Stamina helse, Stange kommune og de ansatte gjennom tillitsvalgt, er vi trygge på å starte opptakene og vi ser fram til å få de rundt 50 ansatte i arbeid, sier Hermansen.

Sommerhytta spilles inn i løpet av sommeren og sendes som regel på TV 2 våren året etter. Dette gjaldt ikke for årets sesong, som har blitt utsatt på grunn av koronakrisen.