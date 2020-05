Innfører klimagebyr

I et innlegg på Instagram forteller influenser Sophie Elise Isachsen (25) at hun har valgt å pålegge et klimagebyr til alle som ønsker å gjøre kommersielle avtaler med henne via United Influencers.

– Det er win win for alle, skriver Isachsen i en mail til God kveld Norge.

Hun forklarer at man legger på en liten prosent ekstra på hvert kommersielle samarbeid, informerer dem om det og spør om de ønsker å være med.

Beløp til Regnskogsfondet

Inspirasjonen fikk hun av den svenske bloggeren Kenza som gjorde det samme, men med en annen veldedig organisasjon enn Isachsen selv.

– Da jeg så at Kenza gjorde det, tenkte jeg at jeg absolutt må gjøre det samme, og at noe annet føles feil, forklarer influenseren.

Klimabegyret via Isachsen går direkte til Regnskogfondet, og hun begynte med det i starten av 2020.

– Regnskogen er viktig for alt liv på jorden, og det er viktig å bevare det naturlige som fortsatt finnes på jorden, sier Isachsen.

Skjermdump fra Instagram.

Influenseren har fått gode tilbakemeldinger fra andre.

– Folk synes det er bra, men jeg skulle gjerne sett at flere engasjerte seg i det. Det er jo mye mer engasjerende når man gjør dumme ting, tydeligvis, sier Isachsen til God kveld Norge.

– Det er nesten umulig å gjøre noe bra som influenser fordi man bare får kritikk for alt man ikke gjør, sier hun.

I sitt innlegg på Instagram utdyper hun at man ofte blir shamet for alt man ikke gjør, eller gjør feil som influenser.

Hun mener at man derfor ofte ender opp med å ikke gjøre noe, men hun håper at hun kan inspirere andre til å kaste seg på bølgen.

Inspirerer

Det er flere som lar seg inspirere og synes initiativet er bra. Blant annet modell og TV-profil Kathrine Sørland har skrevet et hjerte i kommentarfeltet. Også programleder Morten Hegseth har lagt inn en emoji med to åpne hender for å vise sin støtte.

Influenser Martine Lunde (24) er inspirert av 25-åringen.

INSPIRERT: Martine Lunde synes initiativet til Sophie Elise er veldig bra. Foto: Espen Solli / Tv 2

– Jeg synes det er dritbra, og det inspirerte hvert fall meg til å kunne gjøre noe av det samme etterhvert, sier Lunde til God kveld Norge.

Hun er ikke helt sikker på hvilken organisasjon hun hadde valgt selv, og mener det bør være noe nøytralt alle ville vært med på.

– Selv ville jeg gitt til noe som har med dyr å gjøre, ettersom jeg allerede gir penger hver måned til det, sier Lunde.

Noe som hindrer henne på dette tidspunktet ved å iverksette et klimagebyr, er at det kanskje ikke er alle samarbeidspartnere som hadde sagt ja til det.