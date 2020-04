Landslagsspiller Markus Henriksen står uten klubb når kontrakten med Hull utløper 1. juli.

Det har lenge vært klart at den kontrakten ikke blir forlenget, og siden januar har han vært på utlån i Bristol City i Championship.

– Jeg ønsker å spille på det høyeste nivået jeg kan, så et lag fra en topp fem-liga er det jeg ønsker aller mest, men det er ikke som før i tiden da jeg kunne tenke på bare meg. Nå må jeg tenke på hele pakken, hva som er best for ungene og kona også, sier han i en sending på Rosenborgs Facebook-side.

Agent Jim Solbakken har ikke besvart TV 2s henvendelser om 27-åringens fremtid.

– Jeg har allerede hørt noe, så det skal by seg muligheter, tror jeg. Men jeg skal ikke ut for enhver pris. Det er viktig at det er rett. Nå har jeg vært ute i ni år, og det er ganske mange år. Som sagt må det føles rett og være bra for at jeg skal dra ut igjen, sier Henriksen selv i intervjuet med gamleklubben.

Utelukker ikke RBK

Rosenborg har tidligere vist interesse for å hente Henriksen tilbake. Senest i januar forsøkte Rosenborg å sikre seg midtbanespilleren.

– Jeg skal ikke legge opp til det ene eller andre, men jeg utelukker ingenting. Jeg har et mål om å prøve meg ute litt til. Det er hovedmålet, men jeg vimser ikke overalt, sier Henriksen.

Markus Henriksen forteller at drømmer om å vinne cupen med Rosenborg og oppleve Champions League-fotball på Lerkendal.

– Jeg tror ikke det blir altfor lenge før jeg skal vurdere å komme hjem. Ungene blir større og kona er lei av utenlandslivet. Kanskje et par år til. Jeg kommer ikke tilbake hvis kroppen er sliten og tung. Hvis jeg skal tilbake, skal jeg være sulten, være på topp i karrieren og virkelig hjelpe klubben. Da skal jeg vise meg fra min beste side, sier mannen som forlot Rosenborg i 2012.

Henriksen planlegger for start i juni

Henriksen er for tiden hjemme i Trondheim, men sier i sendingen at han kan måtte reise tilbake til England lørdag. Siste nytt er at de skal starte opp fellestreninger 16. mai, og at han først må sitte to uker i karantene.

Trønderen har hørt at Championship kan starte igjen i begynnelsen av juni.

Etter å ha vært ute i fryseboksen i første halvdel av sesongen i Hull og ikke vært en del av en eneste kamptropp, gikk Henriksen på lån til Bristol City i januar. Der gikk han tillit umiddelbart, men var ikke med i troppen i de to siste kampene før fotballen ble stoppet av koronaviruset.

Bristol City ligger ett poeng bak play-off i Championship, mens Hull ligger to poeng over nedrykksstreken når ni serierunder gjenstår.

Henriksen har fått stor tillit på midtbanen under landslagssjef Lars Lagerbäck. Siden debuten i 2010 står han med tre mål på 54 kamper for Norge.