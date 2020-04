Søndag 22. mars fikk brannvesenet melding om en hyttebrann på Gardvik i Nord-Odal.

Forbipasserende oppdaget at en hytte sto i full fyr. Da brannvesenet kom til stedet, var hytta overtent og de måtte foreta en kontrollert nedbrenning.

Ikke lenge etter at brann og politi kom til stedet, ble en mann i 40-årene pågrepet i nærheten.

Han ble siktet for å ha tent på hytta.

Kjedet seg

I politiavhør skal mannen ha fortalt at han kjedet seg i den stille koronatiden, skriver NRK, som først omtalte saken.

– Han ga uttrykk for at han kjedet seg og trengte noe å gjøre. Derfor tente han på hytta, sier politiadvokat Henning Klauseie ved Innlandet politidistrikt til TV 2.

Da rettssaken gikk i Glåmdal tingrett mandag, nektet mannen å forklare seg. Politiforklaringen hans ble derfor lest opp.

Kjedelig for hytteeier

Politiadvokaten sier at mannen har forklart at han først tente på noe gress i området, uten at det tok skikkelig fyr. Men han ga seg ikke med det.

– I politiavhør sa han: «Faen, nå må vi gjøre noe reelt her», før han fant denne hytta og tente på, sier Klauseie.

Politiet opplyser at hytta var gammel og skrøpelig, og at det derfor er vanskelig å sette en verdi på den.

– Men uansett verdi er det kjedelig for eieren å miste hytta, fordi tiltalte kjedet seg, sier politiadvokaten.

– Meningsløst

Politiet får ofte mange merkelige forklaringer for hvorfor noen begår kriminelle handlinger, men denne forklaringen er blant de mest spesielle politiadvokat Klauseie har hørt.

– Det er ofte andre motiv som er vanligere. Man kan vel si at det er ganske spesielt å tenne på en hytte fordi man kjeder seg, sier Klauseie.

Statsministeren har tidligere oppfordret folk, som har lite å finne på i disse dager, til å kose seg med brett- eller puslespill.

– Jeg er enig med statsministeren, og vil oppfordre til det samme. Å tenne på en hytte i kjedsomhet er bare totalt meningsløst, sier politiadvokaten til TV 2.

Erkjenner straffskyld

Mannen i 40-årene har sittet varetektsfengslet siden han ble pågrepet, da politiet mente det var fare for gjentakelse.

Politiet mener også at mannen tidligere i vinter skal ha forsøkt å tenne på den lokale sparebanken.

Klauseie la ned påstand om fengsel i åtte måneder.

Advokat Iren Johnsen, som er mannens forsvarer, sier at han erkjenner straffskyld for å ha tent på hytta.

– Han opprettholder forklaringen han ga til politiet, men han ønsket ikke å forklare seg for retten. Utover det har jeg ingen kommentar, sier Johnsen til TV 2.