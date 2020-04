Norwegian presenterte mandag detaljene for en redningsplan. Blant annet omfatter planen å gjøre om opptil 85 prosent av gjelden til egenkapital. I en børsmelding heter det også at selskapet planlegger en emisjon på 400 millioner kroner.

Lykkes planen, vil dagens aksjonærer sitte igjen med marginale 5,2 prosent av selskapet før emisjonen.

– Ingen ting er avgjort før siste slutt, før vi kommer på generalforsamlingen mandag. Mye kan også skje denne uken, men jeg mener nå at vi har en plan som er utrolig bra og realistisk.

– Hvordan skal dere få småaksjonærene med på dette?

– Det som er viktig for småaksjonærene å tenke på, er at de må stemme ja på generalforsamlingen, for da redder man selskapet – vi overlever. Da vil de også ha muligheten i etterkant til å tegne seg på emisjonen som kommer til en svært gunstig og rabattert pris. Men alt det forutsetter at de stemmer ja på generalforsamlingen.

– Bedre med litt enn ingen ting

– Skjønner du de småaksjonærene som mener at de sitter igjen med nesten ingen ting?

– Ja, men jeg tror at i en situasjon som vi er nå så vil jeg si at det er bedre å sitte igjen med nesten ingen ting kontra ingen ting. Det vi har gått ut med nå, er i overkant av fem prosent, og det er ganske bra når man snakker om denne typen redningsplaner.

Selskapet jobber med å oppfylle vilkårene som må til for å utløse statlige lånegarantier i Norge. Norwegian kan få tilgang til opptil 3 milliarder kroner, men må blant annet få lettelser i rentene fra kreditorene og sikre seg bedre egenkapital.

Eventyret kan være slutt

– Hva er alternativet?

– Alternativet hvis man ikke stemmer ja på generalforsamlingen, det er at da er eventyret slutt for Norwegian. Det er ikke noe annet alternativ. Det er dette som er planen. Vi har sittet dag og natt siden vi fikk muligheten, og dette er den planen vi har kommet opp med.

Selskapet er i likhet med resten av flybransjen kraftig rammet av koronakrisen. Passasjertallet for mars var 1,15 millioner, en nedgang på 61 prosent sammenlignet med mars i fjor. 10. mars ble om lag 15 prosent av den planlagte kapasiteten redusert.

16. mars ble kapasiteten redusert med opptil 85 prosent, og fra og med 25. mars ble de fleste avgangene kansellert.

Konkurs i Sverige

For en drøy uke siden begjærte fire bemanningsselskaper som Norwegian har brukt til å ansette piloter og kabinpersonale i Sverige og Danmark, seg selv konkurs.

Mandag formiddag ble Norwegian-aksjen omsatt for 5,31 kroner på Oslo Børs, en nedgang på 8,5 prosent fra sluttkursen fredag. Siden nyttår har aksjeverdien falt over 85 prosent.

Arbeidet med «Nye Norwegian» er i full gang. Det nye selskapet vil blant annet ha fokus på lønnsomme ruter, færre fly og bedre utnyttelse av mannskapet.