Den 10. desember 2018 ble 10-åringen bitt i Åsmarka nord for Hamar. Innlandet politidistrikt kontaktet mandag jentas mor og varslet om at de ikke vil klage på vedtaket, skriver Politiforum.

Moren begjærte hunden avlivet etter at den beit barnet, men Trøndelag politidistrikt avgjorde i juni i fjor at den i stedet skulle omplasseres. Hun klaget på vedtaket, og torsdag 23. april omgjorde Trøndelag politidistrikt sin beslutning.

Til Politiforum opplyser Trøndelag politidistrikt at klagen på det opprinnelige vedtaket ble oversendt Politidirektoratet for avgjørelse.

«Saken kom i retur fra Politidirektoratet på grunn av nye opplysninger. Det medførte at Trøndelag politidistrikt omgjorde det opprinnelige vedtak og fattet nytt vedtak 23.4.20 om avlivning av hunden. Innlandet politidistrikt kan påklage vedtaket til Politidirektoratet», skriver politidistriktet i en epost.

I en e-postoppfølging skriver avdelingsdirektør for Forvaltningsenheten i Trøndelag politidistrikt, Siw Hind, at det har vært to nye episoder med hunden, der den har bitt to politibetjenter.

«Disse var av mindre alvorlig art, og ingen kom til skade», skriver Hind.

