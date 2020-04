Det er Canadian Broadcasting Corporation (CBC) som melder om den helt spesielle avgjørelsen i lagmannsretten.

Saken har pågått i en årrekke, etter at Hooper tapte for kameraten Michel Primeau i håndspillet og angret bittert.

Hooper og Primeau var i utgangspunktet enige om at taperen måtte betale 500.000 kanadiske dollar, altså 3,8 millioner kroner, og skrev derfor en kontrakt.

Hooper tapte, og fortvilet måtte han refinansiere huslånet sitt for å få penger til å betale den enorme spillegjelden.

Svimlende sum

Hooper gikk rettens vei for å få pengene tilbake.

En domstol avgjorde i 2017 at kontrakten var ulovlig, ettersom at beløpet som ble satset på under spillet var for høyt.

Kanadisk lov sier at slike type kontrakter kun er gyldige hvis de er relatert til aktiviteter «som krever dyktighet eller kroppslig anstrengelse fra de involverte partene,» altså ikke bare flaks.

I tillegg sier loven at beløpet det veddes om ikke kan være «overdrevent».

Spillets vinner, Michel Primeau, anket avgjørelsen, men tidligere denne måneden ble den opprettholdt i en kjennelse.

– Handler ikke om flaks

Da dommen falt i 2017, uttalte høyesterettsdommer Justice Chantal Chatelain at «Stein, saks, papir» handler om flaks, og at kontrakten uansett er verdiløs fordi beløpet partene veddet om var for stort.

– Det er tydelig at dette spillet innehar elementer av flaks, slik at det ikke bare krever dyktighet eller kroppslig anstrengelse fra de involverte partene, sa hun.