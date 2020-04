I november i fjor deltok daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen på et seminar i regi av påtroppende oljefond-sjef Nicolai Tangen.

Seminaret har fått mye oppmerksomhet i mediene, etter at det ble kjent at flere svært fremtredende personer i norsk næringsliv deltok.

I ettertid har Røe Isaksen fått kritikk blant annet for hemmeligholdet rundt arrangementet.

– Da Tangen ble ansatt som Oljefond-sjef, så burde jeg allerede da, ha oppgitt dette i blant annet Stortingets gaveregister. Da kom spørsmålene på hva slags type arrangement det var. Dette var midt under koronakrisen, og på den tiden jeg selv var i isolat. Det er ingen unnskyldning, men det er grunnen til at jeg ikke gjorde det før nå, sa Isaksen da han møtte til debatt om saken i Politisk kvarter på NRK.

Så mye har de betalt

Isaksen gjorde det også klart at han burde ha forsikret seg om at deltakelsen ble ført opp på hans offentlige kalender, noe den ikke ble.

– Så de to tingene kan jeg ta selvkritikk på. Men jeg mener fortsatt det var en rimelig vurdering som næringsminister, når jeg også var i panelet, å delta, sier statsråden.

TV 2 har spurt Nærings- og fiskeridepartementet om hvor mye departementet har betalt til arrangøren av seminaret.

I svaret kommer det frem at de har betalt totalt 1331 dollar for hotell og måltider for Røe Isaksen. Det tilsvarer cirka 14.000 norske kroner.

– Administrativ feil

Ifølge departementet ga de beskjed til arrangør før seminaret fant sted om at Nærings- og fiskeridepartementet skulle dekke hotellkostnadene, og ba om at bekreftelse på fakturaen skulle rettes dit.

– Departementet mottok fakturaen for hotellet 1. november. Ved en administrativ feil ble den ikke sendt videre til regnskap i NFD for betaling. Departementet vil nå sørge for at hotellregningen betales. Fordi det nå er stilt mange spørsmål knyttet til oppholdet og arrangementet, har Røe Isaksen i tillegg bedt om å få regningen for måltidene sendt til departementet, skriver de i en e-post til TV 2.