I en kronikk i Time Magazine forteller Angelina Jolie (44) om hvordan hun takler foreldrerollen i den vanskelige tiden vi er inne i.

– Nå som vi er midt inne i en pandemi tenker jeg på alle de mødre og fedre som har barn hjemme. Alle etterstreber å gjøre alt riktig, oppfylle alle behov og forbli rolige og positive. En ting som har hjulpet meg er å forstå at alt dette er umulig, skriver Angelina Jolie åpenhjertig i kronikken.

Tar lærdom av krisen

Jolie avslører også at hennes barn har lært henne en viktig ting i løpet av koronakrisen:

– Det er flott å oppdage at barna dine ikke vil ha deg perfekt, men at du heller er ærlig og gjør ditt beste. Faktisk får de mer plass til å være fantastiske, når du er svak, de blir sterkere av det, legger hun til.

Seksbarnsmor

Angelina Jolie, som er mor til Maddox (18), Pax (16), Zahara (15), Shiloh (13) og tvillingerne Knox og Vivienne (11), understreker at pandemien har gitt henne ny kunnskap om det å være mor.

– De elsker deg og vil gjerne ha hjelp av deg. Så det blir et felleskap du bygger opp og på en måte så utdanner de deg også. Dere vokser sammen, avslutter Angelina Jolie, om det å være hjemme sammen med barna.

Samvær

Angelina Jolie og eksmannen Brad Pitt ble skilt i 2016 og kom til en samværsavtale på barna i november, 2018. Jolie har hovedomsorgen, mens Brad Pitt har samvær i helger. Nå under koronakrisen har de to funnet en fin løsning siden de to bor nær hverandre i Los Angeles, og barna flytter frem og tilbake mellom de to hjemmene.