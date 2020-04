Dwayne «The Rock» Johnson (47) er godt kjent for sitt tøffe image, men når det kommer til døtrene hans er han snill som et lam.

«The Rock» har tre døtre: Tiana Gia (2) og Jasmine Lia (4), som han har sammen med kona Lauren Hashian, og Simone Alexandra (18) fra et tidligere forhold.

Nattasang på repeat

Nylig delte han en video sammen med sin yngste datter Tiana Gia mens de synger nattasangen de pleier synge hver kveld.

Det er ikke en hvilken som helst nattasang, men nemlig «You're Welcome» fra den populære Disneyfilmen «Vaiana» (på engelsk: «Moana»). Der har Johnson selv stemmen til krigeren «Maui», som synger sangen i filmen.

Det var People som først omtalte saken.

På Instagram skriver trebarnsfaren:



«Og for 1927. gang skal jeg synge «You're Welcome» til baby Tia som en del av vår nattlige pappa-datter-rutine for å legge seg. Det. Slutter. Aldri.»

Selv om det kan virke som «The Rock» synes det er et ork å synge samme sang hver eneste kveld, er han også takknemlig:

– Sannheten er at jeg setter pris på tiden hjemme sammen med jentene mine. Det er en velsignelse i all galskapen vi opplever nå, skriver Johnson som refererer til koronautbruddet.

Men toåringen i huset vet fortsatt ikke hvorfor pappa er så god til å synge sangen fra «Vaiana».

– Hun har fortsatt ingen anelse om at pappa faktisk er «Maui», skriver han på Instagram.

Vaske hender til «Vaiana»

Det er ikke første gang Johnson poster videoer sammen med sine døtre.

Tidligere denne måneden delte han en video med samme sang, men her var det ikke leggetid som var i fokus da datter Tiana Gia ba pappa om å synge sangen «You're Welcome».

– Vi merket for noen uker siden at rap-delen av sangen har en perfekt timing slik at de små kan ha det morsomt mens de vasker hendene.

Rap-delen varer cirka 20 sekunder, som er anbefalingen for hvor lang tid en håndvask bør vare.

– Hold dere friske og trygge, mine venner, skriver Johnson også i innlegget sitt.