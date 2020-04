I september 2017 kunne TV 2 avsløre at hockeyspilleren Brede Csiszar (33) og håndballproffen Amanda Kurtovic (28) hadde funnet tonen.

Nå, to og et halvt år senere, har paret forlovet seg. Det bekreftet den tidligere Vålerenga-kapteinen i en e-post til TV 2 i helgen.

– Kom som et sjokk

33-åringen forteller at de har holdt frieriet hemmelig siden onsdag i forrige uke, og at de frem til i dag kun har fortalt det til familien og de aller nærmeste.

– Det har vært veldig spesielt, og vi har kost oss masse. Alt ble med en gang mye større og ekte, forteller Csiszar til TV 2, og avslører at frieriet kom som et sjokk på Kurtovic.

Enklere hverdag

For akkurat et år siden la Csiszar skøytene på hylla og tok av seg kapteinbåndet for godt, etter over 500 kamper på isen for Vålerenga. Han kom til klubben som 19-åring i 2006.

– Jeg har det veldig bra. Jeg jobber mye og satser fullt på min yrkeskarriere. Jeg har muligheten til å besøke Amanda i Ungarn regelmessig, og det gjør hverdagen mye enklere, forteller hockeyprofilen om den nye hverdagen.

Kurtovic er på sin side fortsatt en aktiv idrettsutøver, og spiller håndball for den ungarske klubben Győri Audi ETO KC. Før det spilte landslagsprofilen på det rumenske laget CSM Bucuresti, hvor hun hadde en toårskontrakt.