Allerede i den første episoden av «Kompani Lauritzen» viste Sauvik hva han er laget av. Han slo alle deltakerne i både løpetesten og styrkeøvelsen.

Programleder Dag Otto Lauritzen fikk hakeslepp da han så artisten komme først i mål etter løpingen, og Kristian Ødegård slo seg gjentatte ganger på låret.

– Nei!? Er det Øyvind som kommer i mål der? Det er helt utrolig, sa Ødegård, før Lauritzen avbrøt:

– I jøsse navn. Han har tatt igjen noen med én runde! Jeg hadde ikke trodd dette. Han imponerer.

Siden den gang har han bare fortsatt å imponere, og gjort at et spørsmål, frem til nå, har vært ubesvart:

Hvordan har det seg at den best trente kjendisrekrutten er han som røyker og ikke løfter vekter?

Liker å leke

I videovinduet øverst i saken kan du se intervjuet med Sauvik fra premierefesten i mars.

– Det var et kultursjokk å komme til Norge og rett på en militærleir. Den brå overgangen ble ganske brutal.

«Vinni» bor til daglig på Bali, hvor han lever et aktivt-, men samtidig rolig liv.

Han forteller at hemmeligheten bak den fysiske formen er relativt simpel.

RAPPER: I 2009 var stilen til Sauvik noe annerledes, men han røyket også på den tiden. Foto: NTB/Scanpix

– Jeg er glad i å leke, og bruker mye tid på tull, sier han, og legger til:

– Jeg lever et bedagelig liv, hvor jeg leker mye og surfer mye. Det er paradoksalt, men jeg tror det er derfor jeg er i så god form, fordi jeg har det så avslappende.

At han skulle være så talentfull i hinderløyper, kom imidlertid overraskende på hiphop-stjernen.

– Det var deilig å få være god i hinderløypene, for det var veldig mange ting jeg ikke var god på. Det er deilig å ha noen knagger og henge selvtilliten på.

Vært i studio

44-åringen er kjent for å ha vært med i den Spellemann-vinnende duoen «Paperboys».

Han anerkjenner at artister ikke er kjent for å ha den beste livsstilen, og sier at det er lettere å holde seg i form når man er i Bali enn i Norge.

Da TV 2 møtte ham et halvt år etter at «Kompani Lauritzen» ble spilt inn, var han derfor ikke i den samme formen som han viser på TV.

– Akkuratt nå er jeg i veldig dårlig i form. Jeg har vært mye i studio her i Norge.

Sauvik understreker at selv om han kan klager en del over militærlivet i de TV-sendte episodene, så syns han det var fint å være med på «Kompani Lauritzen».

– Det var dødsmange fine øyeblikk, men så var det regn, tung sekk og folk som skriker. Jeg har prøvd å fortrenge det, sier han lattermildt.