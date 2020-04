Nybilmarkedet i Norge har gått gjennom store endringer de siste årene. Mye handler om elektrifisering, i år er det blant annet ventet at elbilene for første gang vil stå for mer enn 50 prosent av det totale personbilsalget.

Samtidig skjer det mye på merkefronten, der mange nye bilprodusenter er på vei inn i det norske markedet.

MG kom med sin elektriske ZS EV tidligere i år. De får snart følge av flere.

Nå skriver bransje-nettstedet Bilbransje24.no at kinesiske Xpeng straks kommer til Norge. Hvis du ikke har hørt om dem før, er det ikke så rart. Xpeng etablerte seg som selvstendig bilprodusent så sent som i 2014. Ikke overraskende er det her snakk om elbiler.

Rommelig SUV

Den tidligere Mercedes-forhandleren Star Autoco på Lørenskog og i Bodø er sentral her, de starter salg av Xpeng for levering i 2020.

Bilen som er først ute her, er SUV-en G3. Salget av denne vil ifølge Bilbransje24.no være nettbasert og skal åpnes innen kort tid. Da vil også de endelige priser for de to modellvariantene som skal selges i Norge annonseres.

– Versjonen vi tar til Norge er en praktisk og rommelig SUV tilpasset norske forhold. En netto batterikapasitet på 66,5 kWt gir en rekkevidde på rundt 450-460 kilometer WLTP, sier Espen Strømme, til Bilbransje.24.no.

Han er daglig leder i Zero Emission Mobility AS som er importør av Xpeng G3.

Lavpris-elbilen fra Kina ruller nå på norske veier

G3 er en rommelig SUV med rekkevidde på rundt 450 kilometer.

Startet i desember 2018

Det første eksemplaret av bilen er allerede i Norge og typegodkjent. Flere er på vei og skal brukes i utstilling. De første kundebilene er så ventet til landet i oktober/november.

Ikke overraskende går også Xpeng for en stor infotainmenskjer på dashbordet.

Det er anslått at det er minst 500 nystartede selskaper i Kina som satser på å produsere elbiler. Xpeng er et av få som har kommet så langt som til å faktisk få biler ut på markedet. Produksjonen av G3 startet i desember 2018. Det skal nå rulle over 20.000 eksemplarer av den på kinesiske veier. Hjemme i Kina satser Xpeng på en kombinasjon av direktesalg via nett, og egne forhandlere.

Bak selskapet står flere tungvektere fra den kinesiske IT-industrien. Xpeng har også rekruttert fra blant andre Tesla. I tillegg til fabrikken i kinesiske Guangzhou har de også etablert seg i California.

Honqui er et annen navn du kanskje bør lære deg

Går det som importøren håper, vil dette bli et relativt vanlig syn på norske veier.

Polestar er allerede på plass

I tillegg til G3 har Xpeng også vist en firedørs sedan ved navn P7. Salget av denne skal etter planen snart være i gang i Kina.

Også andre kinesiske bilmerker er altså på vei til Norge. Flere eksisterende importører har gjort avtaler med merker som vi tidligere ikke har sett i vår del av verden.

Volvos søstermerke Polestar har også etablert seg med showroom i Oslo sentrum. De skal ha solgt et betydelig antall av elbilen 2 allerede, det er ventet at de første kundene her får bilene sine til sommeren.

Se video: Her er Xpeng G3 ute på test