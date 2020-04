Til tross for at Prins Harry (35) og Meghan (38) har trukket seg som fremtredende medlemmer av det britiske kongehuset, så er det ikke slik at de forsvinner helt fra offentligheten.

Ærlig bok

Nå skriver Daily Mail at hertugen og hertuginnen av Sussex er i gang med å utarbeide en bok som skal gi et ærlig bilde av hvorfor de valgte å forlate det britiske kongehuset.

Boken som angivelig skal få tittelen «Thoroughly Modern Royals: The Real World Of Harry and Meghan», blir skrevet i samarbeide med journalistene Omid Scobie og Carolyn Durand.

Den 320 sider lange boken skal etter planen utgis, 11.august.

Boikotter deer av pressen

I forrige uke meddelte hertugparet, at de ville boikotte deler av den britiske tabloidpressen, men det hindrer dem ikke i å snakke med utvalgte journalister, som kanskje er mer vennligsinnede overfor Harry og Meghan. Omid Scobie er kongehusjournaliset for Harper´s Bazaar, mens Carolyn Durand dekker kongelig stoff for Elle.

Ifølge Daily Mail vil den kommende boken handle om hvordan deres forhold startet og muligens nye avsløringer om deres exit fra det britiske kongehuset.

Bor i Los Angeles

Det var tidligere i år at Harry og Meghan slapp «bomben» om at de skulle trekke seg tilbake fra kongehuset og dets plikter for delvis å bosette seg i utlandet.

Ikke lenge etter dette flyttet de til Vancouver Island i Canada hvor de bodde i to uker før ferden gikk videre til Los Angeles hvor paret nå bor med sønnen Archie (11mnd).