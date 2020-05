Dette må du gjøre dersom hunden din blir bitt i naturen

Moseng forteller at det finnes forskjellige hjelpemidler.

– Det finnes en dråpe som man kan putte på huden til hunden, også er hunden beskyttet en viss periode. Man kan også bruke et spesielt halsbånd eller gi hunden eller katten en tablett som gir beskyttelse. Da setter ikke flåtten seg på dyret, og sjansene for at dyret blir smittet av andre sykdommer er mye mindre, forteller hun.

FLÅTT: Både katter, hunder og mennesker kan få flått. Moseng anbefaler å bruke hjelpemidler for at dyrene våre skal unngå å bli bitt. Foto: Jon Eeg/ NTB scanpix

Hund i seng? Tenk om igjen

Enkelte synes det er hyggelig å ha hunden i sofaen eller i senga. Moseng ber disse om å tenke seg om en ekstra gang.

– Selv om flåtten ikke setter seg fast, kan en hund eller katt med mye pels dra den med inn der vi oppholder oss. Flåtten kan sette seg på oss mennesker, så min anbefaling er å gå gjennom dyrene hver dag for å se at de ikke har det, og være litt ekstra obs på dette med å ha hunden eller katten i senga i flåttsesongen.

Også med flåtten er det viktig å ta grep så fort som mulig. Dersom man synes flåtten er litt ekkel, kan man ta litt papir rundt den og vri litt på den for å få den ut. Er man usikker, bør man ringe veterinæren, oppfordrer Moseng.

– Får man den fjernet innen 24 timer er det veldig lite sannsynlig at den overfører noe smitte.

– Ikke bruk paracet!

I panikkens øyeblikk har det skjedd at enkelte eiere har valgt å gi sin lidende bestevenn én paracet eller ibux i håp om å minske smertene. Det kan få fatale konsekvenser.

– Paracet og ibux, som vi synes er greie og enkle tabletter mot smerte, kan i verste fall være dødelig for dyr. Det ser vi tilfeller av hvert år, for man tenker i god tro at det er noe kan man gi. Det er et enkelt råd; alle legemidler til dyr skal være skrevet ut eller klarert med veterinær og så enkelt er det.

Ikke like farlige, men like irriterende

Så fort man går ut døra, kan man også møte på insekter som veps, humler, mygg og knott.

Mange hunder synes det er gøy å jage disse – for så å spise de. Ikke like gøy er det dersom hunden får et vepsestikk inne i munnen, slik de som oftest gjør de gangene de blir stukket.

– Da kan det komme hevelser som gjør at de får problemer med å få inn luft. Så også her er det viktig å ha god kontakt med veterinæren og følge med på hva som skjer med dyret ditt. Noen kan også ha allergiske reaksjoner sånn som oss, sier Moseng.

Mygg og knott på sin side er ikke farlige, men kan være både irriterende og ubehagelige for den firbeinte. Også her finnes det midler som gjør at de ikke blir like plagsomme.

Viktig å overholde båndtvang

Båndtvang er lovbestemt for hund i tiden 1. april til og med 20. august. Moseng forteller at disse reglene er viktige å overholde.

– Selv om man ikke har en jakthund, skal man overholde båndtvangen. Det er fordi viltdyrene som nå har fått kalver eller lignende er veldig sårbare. Du trenger ikke å ha en jakthund for at de for eksempel kan skade eller jage de.

Og treffer man først på skogens konge, skal man ifølge veterinæren oppholde seg rolig og trekke seg tilbake. Pass på å ta hunden inntil deg, for å ikke skremme dyret unødvendig.

– Det er viktig å komme seg unna og ikke ha en bjeffende hund som står foran. Og hvis man da har en lang line, skal man også ta hunden inntil seg, og eier skal alltid se hvor hunden går – særlig hvis man er langt inne i skogen.