Frem til koronaviruset satte en stopper for omtrent all idrett i verden var Erling Braut Haaland et av de heteste fotballnavnene i Europa i 2020.

Nordmannen scoret mål på bestilling både i Bundesliga og Champions League. Jæren-gliset fikk det til å gå kaldt nedover ryggen på forsvarsspillere på kontinentet, og alt lå til rette for at han skulle skyte Norge til sommerens EM.

I stedet ble det en ufrivillig pause fra fotball og normale hverdagsrutiner. Skjønt, noe har Braut Haaland holdt fast ved.

Mediterer

Nordmannen letter på sløret om korona-livet til Borussia Dortmunds egen tv-kanal.

– Jeg trener og mediterer mye. Jeg spiller mye FIFA med gutta. Og favorittmaten min er kebabpizza, sier han.

Braut Haaland bruker musikk aktivt for å komme i rett modus før kamp. Da nordmannen spilte i Red Bull Salzburg fortalte lagkompisen Maximilian Wöber om en luftetur med hunden som ble litt utenom det vanlige.

– En bil dukket plutselig opp. Vinduet ble rullet ned. Det var høy musikk. Erling satt inne i bilen. Han hørte på Champions League-hymnen på full guffe, fortalte Wöber til VG.

Braut Haalands spilleliste består av mer enn bare Champions League-hymnen.

– Før kamp liker jeg å høre på musikk, spesielt den norske rapperen Amara. Før hver kamp hører jeg på en sang som heter «Keep Dreaming», røper spissen.

– Gåsehud

Tyske fotballmyndigheter håper at Bundesliga-fotballen kan begynne å rulle igjen 9. mai, men da uten tilskuere. Det blir en omstilling for Braut Haaland, som setter stor pris på hjemmefansen.

– Det gir deg gåsehud. Det å se på den «veggen» med alle de menneskene - det er helt fantastisk, forteller han.

Braut Haaland synes det er ekstra spesielt når hele stadion synger navnet hans.

– Det er en av de beste følelsene jeg har hatt i hele livet mitt, for å være ærlig. Når det skjer, så er det bare uvirkelig. Jeg kan ikke beskrive det.

Han har ett råd til unge spillere som drømmer om å oppleve det samme.

– Vær sulten. Vær alltid på utkikk etter å score mål, sier han.