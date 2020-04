15 års fengsel for drap og likskjending

En 24 år gammel gravid kvinne ble funnet død etter at det brøt ut brann i en kjellerleilighet i Lunden i Egersund mandag 17. september 2018.

Allerede dagen etter valgte politiet å sikte avdødes ektemann for drap.

Han ble først dømt til 15 års fengsel i tingretten. Nå har lagmannsretten ankebehandlet saken.

Lagmannsretten opprettholder straffen som i tingretten ble satt til 14 års fengsel for drap, pluss et tillegg på ett års fengsel for likskjending.

– Dommen er gjennomgått og anke vurderes, opplyser drapsdømtes advokat Fredrik Schøne Brodwall til TV 2.

Massiv vold

Lagmannsretten mener tiltalte drepte avdøde ved bruk av massiv vold, før han helte brannfarlig væske rundt i leiligheten og på sin gravide kone, som lå på død på kjøkkengulvet.

– Dommen er i samsvar med påtalemyndighetens påstand også for lagmannsretten. Dommen er også godtatt av Riksadvokaten, men er ennå ikke rettskraftig, sier statsadvokat Birgitte Budal Løvlund ved Rogaland statsadvokatembeter.

I dommen står det at det ble brukt brennbare væsker og funnet «spor av bensin i avdødes munn». Den drapsdømte som forsøkte å brenne ned huset for å skjule drapet, kunne ikke gi noen god forklaring på hvorfor og hvordan han hadde fått med seg viktige dokumenter, pass, mobiltelefon og 49 000 kroner i kontanter.

KJELLERLEILIGHET. Litt over klokken 22 17. september 2018 fikk brannvesenet melding om sterk røykutvikling i en kjellerleilighet i Egersund. Rundt 22.45 ble den drepte kvinnen funnet i kjelleren. Foto: Carina Johansen/NTB Scanpix.

Pengene oppgir han at han oppbevarte i garasjen, fordi han anså det som tryggere enn å ha pengene i banken. Heller ikke her er tiltalte trodd på av en enstemmig lagmannsrett, som oppretteholder straffen fra tingretten.

– Fornøyd

Statsadvokat Budal Løvlund sier påtalemyndigheten er fornøyd med dommen som falt 16. april.

– Overfor lagmannsretten har påtalemyndigheten vist til at han ikke har gjort noen form for innrømmelser eller anger, men har for retten fortsatt å tilsløre sakens faktum med bortforklaringer. Dette har vi anført er straffeskjerpende, forklarer Budal Løvlund til TV 2.

Både tiltalte og kvinnen han er dømt for å ha drept, er opprinnelig fra Sudan. De to giftet seg i 2014. Tiltalte kom til Egersund sommeren 2016. Kona kom to år senere – i mai 2018, fire måneder før hun ble drept.

Nygravid kone

Mannen har hele tiden nektet straffskyld.

I retten har mannen forklart at kona var mellom fire og seks uker på vei med deres felles barn, men at graviditeten ikke var planlagt. Samme dag hun ble drept, mottok kvinnen melding med innkallelse til abort fra Kvinneklinikken i Stavanger.