Dette vet vi om Nord-Koreas mektigste kvinne

Spekulasjonene rundt helsen til Kim Jong-un har gått høyt den siste tiden. Hva skjer om han dør eller ikke er i stand til å styre landet?

Ingen vet. Nettopp det er problemet, skriver Sue Mi Terry ved tankesmien Senter for strategisk og internasjonale studier i Washington Post.

«Om Kim dør, vil Nord-Korea måtte håndtere en ikke-planlagt suksesjon for første gang i nasjonens 72-årige historie. Kim Jong-un er for ung til å ha kultivert sin egen arvtaker, og hans eneste kjente sønn er knapt i barneskolealder. Om Kim dør, er det usikkert hvem som tar over i Nord-Koreas Game of Thrones», skriver analytikeren.

Søsteren kan ta over

Eksperter peker imidlertid på Kims søster Kim Yo-jong som den mest sannsynlige etterfølgeren. Kim Jong-un tok over makten etter sin far og bestefar, og alt tyder på at familien vil fortsette å styre det lukkede landet. Ifølge kulten som er bygget rundt familien er det kun de som har rett til å lede Nord-Korea.

Lenge ble det antatt at det var Kims to år eldre halvbror Kim Yong-nam som skulle overta som leder, men han ble utstøtt etter å ha vanæret familien ved å forsøke å snike seg inn i Japan med falskt pass for å besøke Disneyland-parken der.

I 2017 ble Kim Yong-nam drept etter han ble overfalt av to kvinner som sprutet nervegift i ansiktet på ham på flyplassen i Malaysias hovedstad Kuala Lumpur. Det hersker liten tvil om at angrepet var iscenesatt av Kim Jong-un.

Storebroren Kim Jong-chul var også angivelig på vei opp, men var «for svak» ifølge faren, som heller satset på den yngste av brødrene.

Sentral rolle

Kim Yo-jong er en av Kim Jong-uns mest betrodde rådgivere. Hun er trolig tidlig i 30-årene og betraktes av mange utenforstående som nestkommanderende i Nord-Korea.

Kim Yo-jong tok steget ut i rampelyset i 2018 da hun representerte broren under OL i Pyeongchang i Sør-Korea. Siden har hun fått plass i politbyrået, hun leder propagandadepartementet og har fulgt broren på utenlandsturer og under offisielle oppdrag.

I forrige måned kom hun med sin første offentlige uttalelse da hun fordømte Sør-Korea som protesterte mot en militærøvelse Nord-Korea hadde gjennomført. I mars roste hun president Donald Trump offentlig etter at Trump hadde sendt et brev til Kim hvor han blant annet uttrykte håp om fortsatt gode relasjoner mellom landene.

At Kim Yo-jong kommer med offentlige uttalelser understreker hennes viktige rolle i regimet, sier forsker Youngshik Bong ved Yonsei-universitetets institutt for Nord-Korea-studier i Seoul.