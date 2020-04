Dette er ministeren mest bekymret for

Mandag åpnet de første skolene etter at de ble stengt 12. mars, da regjeringen innførte de strengeste tiltakene i fredstid i Norge på grunn av koronaepidemien.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) sier at det vil bli en helt annerledes skolehverdag, både for lærere og elever, hvor hygienetiltak står i sentrum.

Melby har stor tro på at smittevernreglene i skolene blir overholdt. Det hun er mest bekymret for, er de særlig utsatte elevene.

– Jeg er mest redd for de mest utsatte barna, de som har spesialundervisning og de som har behov for ekstra tiltak, at de ikke får det i denne perioden. Det syns jeg er viktig at skolene og kommune må huske på, sier Melby.

Frykter lærere blir renholdsansvarlige

Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet sier at de på sin side har vært engstelige for at lærerne kan sitte igjen med hovedandelen av renholdet på skolen.

ENGSTELIG: Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet er engstelig for at lærerne kan sitte igjen med hovedandelen av renholdet på skolen. Foto: NTB scanpix

– Jeg tror de fleste lærere skjønner at de er nødt til å bidra med å tørke av en pult og en benk i ny og ne. Men om de sitter igjen med hele hovedandelen av renholdet som står i veilederen, vil det bli krevende å drive med god undervisning, sier Handal.

Utdanningsminister Melby sier at det beste vil være å styrke bemanningen med renholdpersonell på skolen.

– Det er jo renholdpersonellet som har kompetansen på dette feltet, men det er hver enkelt skoleledelse som må avgjøre. Men både lærere og elever må innstille seg på å delta litt, sier kunnskapsministeren.

Bekymret for gruppestørrelsen

Det andre Utdanningsforbundet er bekymret for, er ressurssituasjonen og gruppestørrelsene i skolene.

– Når man setter strengere regler for gruppestørrelse og renhold, må man være villig til å betale regningen også. Ellers kan kommunen sitte igjen med regning, noe som kan gå ut over undervisningen til elevene eller andre kommunale tjenester, sier Handal.

– Hva sikter du til når du sier at lærere er bekymret for gruppestørrelsen?

– Vi har en minstenorm for lærertetthet i Norge og den gjelder som et gjennomsnitt på hver enkelt skole. Men nå er reglene for smittevern i veilederen er strengere på den måten at det skal gjelde for alle grupper, og det utløser et behov for flere lærere, sier Handal.

– Jeg frykter at kommuner som ikke har god økonomi kan sette til side reglene for smittevern, og at vi dermed kan komme i en situasjon hvor det oppstår smittesituasjoner som er helt unødvendige, og som først og fremst dreier seg om at vi har hatt for dårlig økonomi. Det må vi ikke risikere, fortsetter han.