Panerte kyllingbryst med en fantastisk saus

Dette er en kyllingrett som virkelig smaker godt, og er hentet fra gladkokken.no. Her er det smaken av vin, smør, hvitløk, persille og sitron som er stjernene. Metoden for å lage kyllingen gir ekstremt mør kylling.

Retten har Italiensk opphav, men er faktisk mest kjent fra områder i New York hvor veldig mange Italienere en periode emigrerte til. Spesielt et område utenfor New York som heter Rochester. Så det er en del som også kaller denne retten for Chicken Rochester eller Chicken French.

Den har tatt utgangspunktet i likende rett med kalvekjøtt, men kylling var langt rimeligere og lettere å få tak i.

Til 4 porsjoner trenger du:

3 stk kyllingfilet

1 stk sitron

1 ss olje til steking

2 dl mel til panering

2 stk egg

1 stk fersk persille

5 fedd hvitløk

1,5 dl hvitvin

4 dl kyllingkraft

4 ss smør

1,5 ss hvetemel

Salt og pepper

Parmesan til servering

Pasta

Aspargestopper

Slik gjør du:

Start med å fjerne skinnet fra kyllingen og dele den forsiktig i så den halverer seg i høyden. Kyllingen skivene blir nå mye tynnere og har en kortere steketid.

Det neste er å banke kyllingfiletene lett så de blir jevne i tykkelse og enda mørere. Jeg synes det er enklest å klippe opp en zipp pose og bruke den. Fungerer også fint med plastfolie. Slå forsiktig med en kjevle eller liknende til kyllingbrystet blir jevnt og enda litt tynnere.

Finn frem 2 skåler. I den ene så heller du mel og i den andre legger du egg og finhakket persille. Krydre godt med salt og pepper i eggeblandingen. Pisk eggeblandingen godt sammen. Start med å legge kyllingen i melet og snu rundt så hele kyllingen er lett dekket med mel. Rist av ekstra mel og legg kyllingen i eggeblandingen.

Varm opp en stor panne og tilsett litt olivenolje. Du skal steke kyllingen på medium til høy varme. Kyllingen skal få en litt brun og fin overfalte. Snu når de har fått farge og stek litt til på begge sider. Du trenger ikke bekymre deg for at kyllingen er gjennomstekt for den skal koke i sausen etterpå. Når de er ferdige i pannen tar du de ut å legger på en tallerken.

Når du er ferdig med å steke opp kyllingen skal vi lage sausen. Det er viktig å bruke samme panne. Tilsett 1 god SS med smør, sitronskiver og hvitløk. Stek i noen minutter, men pass på at ikke hvitløken blir brent. Hell i melet og rør godt rundt. Stek i et par minutter og hell på vinen. Rør til du får en jevn røre. Dette gjør du lettest med en visp. Skivs oppi resten av sitronen. (kun saften)