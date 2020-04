Jan Henry (57) måtte snike seg inn i kameratens begravelse: – Uverdig

For to uker siden skulle en person Jan Henry Daugaard (57) har kjent i nærmere 40 år begraves.

På grunn av koronapandemien, var det ikke lov å samle flere enn 15 personer i Vardø kirke.

Daugaard ble på forhånd varslet om at han dessverre ikke fikk lov til å komme i begravelsen.

Det var iFinnmark som først omtalte saken.

– Det er hårreisende at en familie som er i sorg skal måtte bestemme hvem som skal få lov, og ikke få lov, til å komme i en begravelse. Den avdøde bør får en verdig avskjed, sier Daugaard til TV 2.

– Må få lov til å ta farvel

Han forteller at han vurderte å tenne et lys hjemme for avdøde, men at han og en kamerat bestemte seg for å troppe opp i kirka til tross for at de var blitt bedt om å holde seg unna.

– Man må få lov til å ta farvel med en person en har kjent så lenge. Vi gikk inn hovedinngangen, og de bakerste benkene var stengt av med sperrebånd, sier han.

Han begynte å lure på om at det er bemanningsproblemer som er årsaken til at så få får lov til å komme i begravelser.

– En ansatt sa at benkene var sperret av fordi de skulle vaskes etter bruk, og at det kun var én person på jobb. Dette var årsaken til at benkene var avsperret. Hvis grunnen til at benker blir sperret av er bemanningsproblemer, så må kommunen sette inn flere ressurser. Alle fortjener en verdig avskjed, sier Daugaard.

VARDØ KIRKE: Dronning Sonja under et besøk i Vardø kirke i 2011. Foto: Heiko Junge/Scanpix

Fra 15 til 10

Søndag 26. april oppdaterte Vardø menighet sine bestemmelser om gravferd i Vardø Sokn.

Nå er det kun ti personer som får slippe inn i kirken ved begravelser.

«Antall deltakere er fastsatt til kun nærmeste familie og maks 10. Dette tallet kan bli justert fortløpende i samråd med kommuneoverlegen,» skriver de.

Gjorde research på busser

Daugaard forteller at han tok kontakt med flere bussjåfører i Vardø, som opplyste om at de kan fylle opp 50 prosent av bussene.

Hvis bussen kan ta 50 passasjerer, har de lov til å slippe 25 passasjerer om bord.

Det er 432 sitteplasser i Vardø kirke, men nå er det altså kun ti personer som får være til stede i kirka under begravelser.

– Hvorfor skal man ikke kunne fylle opp 50 prosent av kirka?! På en buss er det ganske umulig å overholde tometersregelen, i motsetning til i ei kirke. Sjåførene jeg pratet med sa at de ikke vasker setene etter bruk, slik som de i kirka gjør, sier han.

Fikk ikke følge kisten

Daugaard og resten av de oppmøtte fikk ikke lov til å følge kisten til graven.