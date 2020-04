Frisørkjeden fikk 5800 bestillinger på et døgn

Flere nordmenn har de siste ukene tatt kjøkkensaksa i egne hender, i et desperat forsøk på å redde en dårlig hårdag.

Men mandag 27. april åpnet frisørene endelig dørene igjen, etter å ha vært stengt siden 12. mars.

Køene er imidlertid lange, og folk må smøre seg med en god dose tålmodighet før de får rettet opp i eventuelle tabber.

– Fullstendig kaos

Hos frisørkjeden Tango, som har 30 salonger på Sørøst-landet, har telefonen knapt stått stille etter at det ble klart at de kunne åpne dørene igjen.

På et døgn mottok de 5800 bestillinger.

– Vi ante ikke hvor mange som ville gå til frisøren, men omfanget var et sjokk for oss. Det var fullstendig kaos, så frisører er viktige for folk, det er det ingen tvil om, sier daglig leder Kai Ytredal til TV 2.

For å avlaste frisørsalongene, har alle bestillingene blitt sluset til hovedkontoret hvor et sentralbord har tatt i mot telefonene fra klippeklare nordmenn.

Flere uker ventetid

De neste ukene vil det dermed være vanskelig å få seg time i noen av Tangos salonger.

– Det er veldig få timer igjen før 17. mai, så folk må nok belage seg på flere uker ventetid. Men det kan være noen smutthull som åpner seg, sier Ytredal.

Den daglige lederen legger ikke skjul på at de siste seks ukene har vært krevende. Ytredal anslår at de har tapt 13 millioner kroner.

– Det er behagelig å kunne få litt omsetning igjen, og det var en nødvendighet å åpne.

Nå oppfordrer han kundene til å sette seg inn i tiltakene, slik at salongene kan fortsette å holde dørene åpne.

Forsiktig åpning

Frisørkjeden Påhåret har 22 salonger flere steder i Norge. De merker også godt at folk har savnet frisørene.

– Vi hadde veldig mange kunder som var opp satt opp på timer da vi stengte, så de er prioritert nå. De andre blir satt opp etterhvert som vi har tid, sier Hovde Krogdahl til TV 2.

Daglig leder i PÅHÅRET, Maj Britt Krogdahl. Foto: Privat

Hun kan fortelle at de første to ukene allerede er ganske fullbooket, men at det kan være mulig å få en time mot slutten av neste uke.

– Det som er utfordringen er at vi ikke vet helt sikkert hvordan ting utvikler seg. Vi har vært litt forsiktig med å sette opp for mye fremover og vi kjører med redusert bemanning i starten, sier den daglige lederen og fortsetter:

– Det som er viktig for oss er at vi får en god start, og at både ansatte og kunder føler seg trygge. Når vi ser hvordan det fungerer, så kan vi utvide mer.