James Milner ble avskrevet allerede for flere sesonger siden, men Leeds-gutten har fått sin renessanse under Jürgen Klopp og er fortsatt en bærebjelke i Liverpool-stallen.

Tidligere denne sesongen ble James Milner også belønnet med ny kontrakt til juni 2022.

– For kanskje fem-seks år siden sa folk at jeg måtte trappe ned treningen for å forlenge karrieren. Jeg var ikke helt enig i det, forteller midtbanespilleren til BBC.

Selv om Milner er Liverpools eldste spiller, vinner han fremdeles klubbens løpeøkter.

Milner skaper stor fallhøyde

34-åringen har med andre ord ikke fulgt rådene han fikk som Manchester City-spiller.

– Åpenbart kommer jeg til å henge etter på et tidspunkt, men jo mer jeg presser meg nå, jo lenger tid har jeg på nedturen. Da vil jeg heller falle fra toppen til midten i stedet fra midtsjiktet til bunnen, mener James Milner.

HOLDER KOKEN: James Milner setter fortsatt ungguttene på plass når Liverpool-stjernene trener. Foto: Oli Scarff

– Jeg har alltid prøvd å presse meg selv og sette ungguttene på plass i løping. Jeg er sikker på at jeg kommer til å bli hentet inn, men jeg håper at det ikke er før om noen år, fortsetter Milner, som ble tidenes yngste spiller i Premier League da han debuterte for Leeds allerede som 16-åring i 2002.

Milner understreker at han har vært heldig med skader, men at han tidlig i karrieren forsto hvor viktig det var med riktig kosthold og styrketrening.

I løpet av karrieren har Milner vunnet alt som kan vinnes på klubbnivå.

Denne sesongen kan han være med på å ta Liverpools første ligatittel på 30 år. De røde leder Premier League med 25 poeng ned til Manchester City.

Klopp har prøvd å bremse Milner

Liverpool-manager Jürgen Klopp er full av beundring for sin evighetsmaskin.

– Holdningen hans er enestående. Millie er en idrettsmann, og han gjør det briljant i alle idretter. Det hadde ikke vært mulig å få til det vi har gjort uten Millie. Han er den som fyrer opp i garderoben og sier de tingene jeg ikke kan si. Han gir det siste dyttet, uttalte Klopp til klubbens nettsider før sesongen.

Men selv Klopp har forsøkt å holde igjen Milner.

– I forsesongen ser Millie ut som om han er i begynnelsen av 20-årene, men han vet at han ikke er det. Vi prøver å respektere det, men det er ikke bare i kamp han er ustoppelig. Det samme gjelder i trening, sier Klopp, og legger til «all good».

Milner står med 33 kamper og fire mål i alle turneringer denne sesongen.

Det er fortsatt usikkert når Premier League-sesongen starter opp igjen.