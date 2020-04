Volvo er kjent for å ikke ha alt for mange sære modeller i paletten. Modeller med bred appell som treffer store deler av befolkningen har jo liksom vært "greia" der i gården. Men for all del – noen hederlige unntak finnes. Både i form av sporty og mer effektfulle modeller av standardbilene, men også av spesielle biler. Sportsbilen P1800 er et eksempel. Den svært luksuriøse 262C et annet. Og ikke minst den italiensk-inspirerte 780.

Alle disse er biler som i dag er klassikere og samlerobjekter. For å holde oss til sistnevnte, Volvo 780, så dukket det forleden opp et spennende eksemplar opp til salgs i bruktmarkedet.

Siste modell med spesiell motor

Denne bilen er siste årsmodell, fra 1990 . Om det ikke er spesielt nok, er dette en av veldig få biler med B204GT-motoren, en maskin som ble tatt fram spesielt for det italienske markedet.

Dette er en 2-liters motor med 16 ventiler og turbo. Dette var den minste motoren man kunne få i 780. Men det var også den sterkeste! Den bød på 200 villige hestekrefter og passer bilen svært godt. Kun 165 biler ble utstyrt med denne motoren fra fabrikk, så vi snakker her om små-sære greier...

Mye utstyr, nøttetre og skinnseter med skinn i to farger er noe av det interiøret byr på. Faksimile fra broommarked.no

Rent teknisk bygger Volvo 780 på den langt mer kjente luksus-Volvoen, 760. Men karosserimessig er dette helt nytt. Bilen er en slags todørs coupe, med lette, rette og enkle linjer. Både front og baklykter er brede og smale. Designet, som er signert Nuccio Bertone og hans team, er tidløst elegant, samtidig som man aldri er i tvil om at dette er en Volvo. Det er visstnok bare dørhåndtakene som passer om hverandre med en 760.

Interiøret er helt på grensen til pompøst, med tykke, lekre skinnseter. Dashbordet som er hentet rett fra 760 har fått innslag av nøttetre-paneler. Ellers hadde bilen det meste som var mulig å oppdrive av utstyr tilgjengelig da den ble lansert i 1985. Vi snakker om to-farget skinninteriør. Det meste var elektrisk; alt fra setejustering, takluke og vinduer. Dessuten hadde den ABS-bremser, aircondition og kjørecomputer og en eksklusiv stereo som standard. Ja – det er helt vanlig nå, mer enn 30 år senere. Men dette var gromt den gang bilen ble vist.

Flere enn man trodde

Det faktum at bilen bygger på 760, gjør at 2,8-liters V6-motoren som i sin tid ble utviklet i samarbeid med Renault og Peugeot er vanligste motorisering i 780. USA var også det viktigste markedet – og "over there" liker de jo motorer med litt volum. V6-motoren her ikke akkurat verdens beste rykte på seg. Og rykter oppstår sjelden helt uten grunn ...

Dette var i alle biler – så ble det plutselig borte

Designet er tidløst, nett og elegant. Faksimile fra broommarked.no

Bakgrunnen til bilen i denne annonsen kjenner vi ikke til, men mye tyder altså på at den har startet billivet sitt i Italia. Nå har den gått nesten 288.000 kilometer og har altså kommet til Norge, der vi kan få kjøpe den unike vogna.

199.800 kroner er det Fana bilforretning rett utenfor Bergen forlanger for Volvoen med spesielle motoren. Bilen ser, etter bildene å dømme, ut til å ha klart seg godt – relativt høy kilometerstand til tross.

Noen mindre modifiseringer ser ut til å ha tilkommet. Felgene er ikke originale. Det er heller ikke de hvite instrumenttavlene med blå tall og symboler. Eksosanlegget er nok også grøvere nå enn da bilen forlot fabrikken for rundt 30 år siden.

Lenge trodde man at 8.518 biler var det som hadde blitt produsert, men bare for et par år siden oppdaget man at dette antallet var feil. Det riktige er 9.116 biler.

Nå har du altså muligheten til å bli eier av den ene av disse.

Dette var drømmebil for mange på 60-tallet

