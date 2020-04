Det er en reduksjon fra et overskudd på 75 millioner i samme kvartal i 2019.

– For 2020 som helhet er det for tidlig å anslå de totale konsekvensene av viruset og av ustabile markeder, sier konsernsjef Karl-Petter Løken i en kommentar til kvartalstallene.

– Vi er i kontinuerlig dialog med kundene våre om hvordan vi kan sikre fremdrift i pågående prosjekter, innenfor rammen av koronaforholdsreglene. Vi gjør det vi kan for å opprettholde fremdriften til tross for at vi har måttet demobilisere mange innleide for en periode inntil situasjonen er konkludert, sier han videre.

Selskapet har permittert 225 ansatte som ett av flere tiltak for å redusere kostnader i en tid med redusert aktivitet.

– Vi ser noen viktige prospekter som vi nå aktivt posisjonerer oss for. Den største andelen av slike muligheter i 2020 er innenfor fornybart og prosessindustri, sier Løken.