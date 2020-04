Rederiet saksøkes i Australia for tjenesteforsømmelse, kontraktbrudd og brudd av australsk forbrukerrett, melder ABC.

GNS Science, New Zealand tjeneste for overvåking av vulkaner, hadde økt farenivået for White Island fra en til to i tiden før utbruddet. Det er det høyeste nivået vulkanen kan ha når den ikke har utbrudd.

Ifølge advokat Rita Yousef, som representerer de etterlatte og ofrene, ble ikke cruisepassasjerene fortalt noe som helst om muligheten for eller farene ved et utbrudd.

White Island hadde utbrudd over natta i 2016, uten at noen var på øya. GNS Science har advart om at mennesker neppe hadde overlevd, om de var på øya under 2016-utbruddet.

Det var til sammen 47 personer, de fleste fra Australia, på vulkanøya under utbruddet 9. desember. Mange ble dekket av brennende aske og damp, og fikk alvorlige brannskader etter utbruddet.

Leteaksjonen etter savnede varte fram til julaften.

