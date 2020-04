Ifølge nyhetsbyrået AFP sto koronaviruset tilsynelatende ikke på agendaen i det sentralasiatiske diktaturet Turkmenistan søndag, da det ble arrangert en svær feiring til ære for landets nasjonalhest.

Nyhetsbyrået refererer til bilder vist av landets statlige TV-kanal, som viste landets eksentriske president Gurbanguly Berdymukhamedov som var til stede under hesteløpene som ble arrangert for anledningen.

Berdymukhamedov har styrt den totalitære staten siden 2006, og er kjent som landets «beskytter». Da han så på hesteløpene søndag, satt han godt beskyttet i en forseglet boks, i motsetning til det flagg-viftende publikumet på stadion, melder nyhetsbyrået.



Turkenistan har hittil ikke registrert et eneste tilfelle av koronaviruset, men ifølge AFP har landets tradisjon for hemmelighold og dets nærhet til hardt koronarammede Iran skapt stor tvil om hvorvidt dette er tilfelle.

I motsetning til ved tidligere års feiringer, fikk ikke diplomater og journalister delta under søndagens feiring. Men AFP skriver at diplomater fra Tyskland, Tyrkia og De forente arabiske emirater fikk delta på et arrangement tilknyttet feiringen tidligere denne uken, der fem oversatte versjoner av presidentens publikasjonen «Hesten - et symbol på trofasthet og glede» ble presentert.

Landet innførte en kort fotballpause i mars, men har siden startet opp igjen.