I ukas første timer falt prisen på et fat olje med over 9 prosent, ned til 15 dollar. Det er imidlertid langt over bunnoteringen på minus 37 dollar per fat, som ble notert forrige uke.

Prisen på nordsjøolje faller også, men bare med drøye 3 prosent, til litt over 20 dollar per fat.

