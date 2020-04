Under torsdagens pressekonferanse om koronaviruset foreslo USAs president Donald Trump injisering av desinfeksjonsmidler og lys som potensielle viruskurer.

I etterkant av hard medfart og kritikk fra helseeksperter og politiske motstandere, uttalte Trump at uttalelsen var sarkastisk ment.

Hvorvidt det var sarkastisk ment eller ikke, er irrelevant, mener to amerikanske guvernører. De mener uttalelsen aldri burde kommet.

– Ikke særlig gode

– Det har vært hundrevis av oppringninger til vår krisetelefon i Maryland, og folk spør om injisering eller fordøying av desinfeksjonsmidler. Det er vanskelig å forestille seg at folk trodde seriøst på dette. Men det folk lurte på, var om dette var noe en kunne gjøre for å beskytte seg, uttaler den republikanske guvernøren Larry Hogan i et intevju med CBS.

Han mener Trump og myndighetene burde skjerpe seg.

– Jeg synes det er kritisk at USAs president holder seg til fakta under disse pressemøtene, nå som folk er redde og står midt i en pandemi. Uheldigvis er flere av meldingene som kommer derfra ikke særlig gode, sier Hogan.

Hogan får støtte fra den demokratiske guvernøren Gretchen Whitmer fra delstaten Michigan.

– Folk lytter

– Når verdens mektigste oppfordrer folk til å tenke på desinfeksjonsmidler, uansett om det er seriøst ment eller ikke, så lytter folk, sier hun til ABC News.

– Og jeg vil si det helt tydelig: ingen må innta desinfeksjonsmidler mot koronaviruset. Vær så snill, ikke gjør det. Bare ikke gjør det, oppfordrer guvernøren.

Whitmer forteller at de i Michigan opplever et økende antall mennesker som ringer inn til delstatens giftinformasjon med spørsmål.

– Derfor synes jeg det er viktig at hver og en av oss som har en plattform til å tale på bør spre medisinsk korrekt informasjon, sier hun.

I helgen besluttet Trump å slutte å holde pressemøter, i alle fall midlertidig.

– De får rekordhøye seertall og det amerikanske folket får ikke annet enn fake news. Ikke verdt tid og krefter, skrev Trump på Twitter lørdag.

Ifølge avisen The Washington Post utviklet koronavirusoppdateringene seg fra å gi medisinsk informasjon til å bli det de omtaler som regelrette valgmøter, der presidenten angriper sine politiske motstandere, og hyller seg selv og sine allierte. Ifølge analyseselskapet Factba.se har Trump stått for 28 timers taletid i løpet av de 35 pressekonferansene som er blitt avholdt siden 16. mars, og har brukt mer tid på snakkingen enn helseekspertene.