Henny Ella Reistad og Mia Solberg Svele er blant de ti beste håndballtalentene i Europa ifølge en rangering danske eksperter har gjort.

Det er danske TV 2s håndballekspert Trine Nielsen og Flemming "Tuborg" Larsen, landslagstrener for ungdomslaget til Danmark, som har tatt ut de kvinnelige spillerne de mener er mest talentfulle i verden.

Vipers-spiller Reistad (21) er for lengst etablert på seniornivå både for klubb og landslag. Mens Svele (19) tidligere kun er regnet som et av de fremste talentene i Norge. Nå er Storhamar-spilleren, og datter av TV 2-ekspert Bent Svele, på en langt mer eksklusiv liste.

Da hun gjestet farens og Harald Bredelis podkast "Kommentatorbua" snakket hun om hvor stas det er å komme på en slik liste.

Hør podkasten her: Far og datter spesial.

– Det ga virkelig motivasjon altså. Den så jeg ikke komme. Når jeg ser på hvor mange gode spillere som er der, så klarer jeg egentlig ikke å beskrive hvordan det er å være på en slik liste, men det er veldig stort, sier Solberg Svele.

Russisk stortalent topper listen

Nummer én på listen er russiske Elena Mikhaylichenko, som spiller i LADA. Hun var 18 år og yngst på et rutinert russiske landslag som slo Norge i bronsefinalen i senior-VM i desember i fjor. På andre plass er Henny Ella Reistad.

– Henny er enestående, sier Solberg Svele om Vipers-spilleren.

– Hun herjer, og kan lage ti «kasser» både i hjemlig serie og i Champions League, og er en virkelig lagspiller også.

Mia Solberg Svele er selv plassert på niendeplass.

I tillegg til de to norske er det to nederlendere, to ungarere, en danske og tre fra Russland.

Svele har møtt russerne både med yngre landslag og i Europa-cup med Storhamar.

– De kan å hamre altså, det skal sies. De er virkelig gode, og det er flere -01 jenter som herjer, sier Solberg Svele, som selv er født i 2001 og fylte 19 år nå i april.

Tar steget til utlandet

Kommende sesong drar hun fra moderklubben Storhamar til dansk håndball.

– Det er et eventyr jeg drar på nå. Og så får jeg ikke de to hjemme (mor og far) klistra opp på meg, sier 19-åringen og ler.

– Jeg har lyst til å prøve noe nytt og å stå på egne ben. Nykøping Falster er et godt alternativ nå. Det er trist å forlate Storhamar og hjembyen, men jeg følte det var på tide å prøve noe nytt.

TV 2s håndballekspert og far, Bent Svele støttet datterens beslutning om å ta det neste steget.

– Jeg bifaller det. Mia har allerede vært med på mye i Storhamar, og det å prøve og finne ut av det et annet sted kan være positivt. Det er et fornuftig opplegg i den danske klubben som satser på yngre talenter. Og så har hun noen å strekke seg etter. Profilerte Kristina «Mulle» Kristiansen er playmaker i klubben. Men du trenger ikke å ta etter alle faktene, advarer far Svele.