Mandag åpner de første skolene etter at de ble stengt 12. mars.

Da innførte regjeringen de strengeste tiltakene i fredstid i Norge på grunn av koronaepidemien.

Nå åpnes samfunnet gradvis opp igjen, og et steg i denne retningen er å åpne opp for 1. - 4. klasse på barneskolene.

– Det har begynt å bli ganske kjedelig å ha hjemmeskole, sier Lukas, 6. klasse-elev ved Bjølsen skole.

Lillesøster Saga kan starte på skolen til uken.

– Jeg skjønner det, vi greier jo å være hjemme selv, men for dem som er mindre er det litt vanskeligere, sier han.

SKOLESTART: Lukas må vente litt til før han kan begynne på skolen, mens Saga kan begynne mandag. Foto: TV 2

Bruker all plassen

Helsemydighetene har kommet med en veileder for trygg skoleåpning.

Denne innebærer blant annet at det skal sikres gode rutiner for håndvask og nok desinfiserende utstyr, elevene skal være i grupper på minst 15 elever, barna skal være så mye utendørs som mulig og alle elever skal ha fast plass i klasserommet med god avstand.

På Berg skole i Oslo har de brukt all plassen på skolen for å forberede åpningen til de yngste elevene.

– Dersom også de eldre elevene skulle kommet på skolen ville vi hatt et problem med plassen, for da kunne vi ikke spredt dem på samme måte, sier rektor Yngvil Hestenes ved Berg skole.

– Da måtte vi nok vært utendørs, sier hun.

Klar oppfordring

Kunnskapsminister Guri Melby var på besøk på Berg skole i slutten av forrige uke, og fikk se forberedelsene som er gjort der.

– Vi trenger rett og slett plassen og lærerkreftene for å få dette til på en god måte for 1. -4. trinn, sier Melby til TV 2.

Hun mener det er riktig å starte med en åpning for de yngste elevene, og kan ikke gi noen dato for når resten av barneskoleelevene kan komme tilbake på skolen.

– Skal alle være her samtidig, eller skal vi ha kortere dager for å sikre at vi har god bemaning og nok plass? Vi må nok tenke litt utenfor boksen, og vurderer mange forskjellige løsninger, sier hun.

Kunnskapsministeren er klar på at det er viktig at foreldre sender barna på skolen når skolene åpner igjen.

– Det er viktig å si at vi har opplæringsplikt i Norge. Alle foreldre har plikt til å sørge for at ungene får en god opplæring, og for de aller fleste barn vil si at de må møte opp på skolen, sier hun.