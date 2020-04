Lørdag ble det kjent at en ansatt ved Nordvet skole i Oslo hadde testet positivt på covid-19.

Senere har det blitt klart at flere ansatte er smittet, og 16 av dem sitter i karantene.

– Det var via det reduserte utdanningsopplegget vi hadde for eksempel for barn med foreldre med samfunnskritiske oppgaver, at noen har blitt smittet. Vi har satt de ansatte og enkelte elever i karantene, sier utdanningsdirektør i Oslo, Marte Gerhardsen, til TV 2.

Hun sier de er svært lei seg for at de ikke får åpnet skolen som planlagt.

– Det viktigste for oss er jo at det er trygt når vi åpner skolen, og at vi skal kunne følge veilederen fra Folkehelseinstituttet. Da er vi avhengig av å ha flere folk på jobb, sier hun.

Gerhardsen sier de er i tett dialog med bydelsoverlegen, og at de håper å få åpnet skolen på onsdag.

– Vi håper også at foreldre og elever har for ståelse for at helse og trygghet må komme først, sier hun.