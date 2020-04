Det bekrefter skøyteløperen til VG.

– Det er, som jeg sa til Håvard (samboer Lorentzen), ikke én celle i meg som sier at dette er et feil valg. Men det er selvsagt vemodig. Det er og kommer til å være et tomrom lenge. Jeg har ikke gjort annet enn å være toppidrettsutøver siden jeg var 16 år gammel og Peter Mueller tok meg inn på landslaget, selv om jeg egentlig ikke var god nok, sier Hege Bøkko til VG.

28-åringen var 18 år gammel da hun fikk sitt gjennombrudd i Vancouver-OL i 2010. Nå gjør hun som storebror Håvard, som valgte å legge skøytene på hylla i februar.

– Det har vært en lang tenkeperiode og mye om og men. Da jeg sendte avslaget til skøyteforbundet før helgen var det naturlig at det også var slutten på skøytekarrieren min, sier Bøkko til Hallingdølen.

Bøkko kan se tilbake på en innholdsrik karrière, men drømmen om medalje i OL eller VM klarte hun ikke.

– Jeg nådde aldri drømmen om medalje i OL og VM, men jeg har opplevd mye og er stolt av det. Tiendeplassen i Vancouver var stort, da hadde det vært så mye i forkant om sparkingen av Peter Mueller. Håvard tok medalje og jeg en overraskende tiendeplass. Også var VM i Calgary stort, med amma og pappa på tribunen og en femteplass og norgesrekorder sier hun til Hallingdølen.

TV 2 har ikke fått kontakt med Hege Bøkko søndag kveld.