Cavallari og Cutler giftet seg i 2013, men har vært et par i ti år. Sammen har de barna Camden (7), Jaxon (5) og Saylor (4).

– Det er med stor sorg vi har bestemt oss for å skilles etter ti år. Vi har kun kjærlighet og respekt for hverandre, og er dypt takknemlige for årene vi har delt, minnene vi har skapt og barna som vi er så stolte av skriver paret i et Instagram-innlegg som er delt på hver deres konto søndag.

– Vokst fra hverandre

Cavallari hadde sitt gjennombrudd på skjermen i reality-serien Laguna Beach, før hun senere deltok i The Hills som hadde sin siste sesong i 2010.

The Hills var svært populært og deltakerne i serien fikk voldsom oppmerksomhet verden over mens den rullet på skjermen.

Cutler er en tidligere NFL-spiller. Han pensjonerte seg fra sporten i 2017.

– Dette er rett og slett en situasjon hvor to personer har vokst fra hverandre. Vi håper alle kan respektere vårt privatliv mens vi navigerer oss gjennom denne vanskelige tiden, skriver Cavallari videre i innlegget.

Fortalte om problemer

Parets forhold har de siste årene vært en del av reality-programmet Very Cavallari som sendes på TV 2. Serien spilte nylig inn sin tredje sesong, og det er uklart hva som skjer med serien videre.

I seriens andre sesong uttalte Cavallari seg om utfordringer i forholdet. Også til US Magazine fortalte hun om problemer i ekteskapet.

– Det gikk fra å handle om Jays karriere og timeplan, til at jeg nå har en smykkekolleksjon som har blitt populær, i tillegg til TV-serien. Og han er hjemme. Så nå prøver vi å navigere oss gjennom den nye normalen, sa hun til magasinet.