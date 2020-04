Søndag opplyste Karmøy kommune at 23 personer i et tett, relativt lukket miljø på Karmøy er smittet av covid-19.

Rundt halvparten av de smittede er barn i forskjellige aldre, og flere av dem har vært i barnehagen den siste uken.

I Espira Tjøsvoll barnehage i Åkra på Karmøy har tre barn som nå er smittet gått i barnhagen siste uken.

– Vi ble oppringt av kommunen lørdag kveld og orientert om situasjonen. Siden da har vi drevet et omfattende arbeid med å kartlegge hvem som har vært i kontakt med hvem, sier kommunikasjons- og organisasjonsdirektør Jens Schei Hansen i Espira Kunnskapsbarnehager til TV 2.

Espira har 104 barnehager i hele landet.

Åpner barnehagen

Barn og ansatte som har vært i nærheten av de smittede, er blitt satt i karantene.

ESPIRA: Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør Jens Schei Hansen i Espira Kunnskapsbarnehager. Foto: Espira

De andre, kan møte i barnehagen mandag som normalt.

– Vi ser ingen grunn til å stenge barnehagen. Det har blitt mange telefoner til kommunelegen, som har vært svært tett på situasjonen, men vi anser det som trygt, sier han.

Han sier det er tre av barna ved barnehagen som har testet positivt for viruset, og at alle disse tre tilhører det samme miljøet.

Det er ingenting som indikerer at smitte har skjedd i barnehagen.

– Gode retningslinjer

Schei Hansen sier de ansatte ved barnehagen tar situasjonen med fatning. Han er også veldig glad for at de hadde en tydelig smitteveileder å forholde seg til ved oppstart, og at denne ble fulgt.

Dermed kunne de skille de som hadde vært i kontakt med de smittede, og de som ikke hadde vært det.

– Vi er vel det første tilfellet der vi ser hvor lurt det var å dele opp barna i grupper, og at tiltakene var kloke. Dette har gjort det greit å håndtere smittesporingen nå i ettertid, og dette gjør at det er trygt å åpne, sier han.

Det var 20. april at barnehager kunne åpne igjen, etter at de ble stengt 12. mars. Fra og med 27. april kan også barneskoler fra 1.-4. trinn åpne.

Det er utarbeidet smitteveiledere for både barnehager og skoler, som skal sikre at en gradvis åpningen av samfunnet foregår så trygt som mulig.

Schei Hansen sier det nå gjøres en omfattende jobb med å vaske ned barnehagen og forberede for åpningen mandag.

– Vi tar dette med fatning. Jeg har opplevd kommunen som kompetent og profesjonell, og har god tro på at dette kommer til å gå fint, sier han.

Også ordfører Jarle Nilsen i Karmøy kommune mener smitteutbruddet nå er under kontroll, og at det er trygt for kommunens øvrige beboere.