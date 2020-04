Ingebrigtsen tror City skal slite med å stoppe Liverpool-dominansen

Liverpool trenger bare seks poeng for å ta sin første ligatittel siden 1989/90-sesongen.

Jürgen Klopps menn leder Premier League med hele 25 poeng ned til Manchester City.

Den dominansen kan fortsette i sesongene som kommer, tror tidligere Manchester City-spiller og fotballtrener Kåre Ingebrigtsen.

– Jeg tror det kan bli vanskelig å stoppe Liverpool, sier Ingebrigtsen i sendingen «Mens vi venter på Manchester City».

– Klopp har innført sin spillestil. Det tok litt tid i starten. De to første årene Klopp og Liverpool var sammen var de et fantastisk kontringslag, men nå ser du hvor mye bedre de er mot etablert forsvar. De klarer å bryte ned alle former for forsvar, og det har gjort Liverpool helt overlegne i Premier League, fortsetter Ingebrigtsen.

Se hele praten med Kåre Ingebrigtsen i videovinduet øverst!

– Fornyelsesprosessen har startet litt sent

«Bruttern» mener City på sin side er blitt svakere mot etablert forsvar.

– De er for forutsigbare. De har en jobb med å komme opp med noen nye trekk, men er det én mann som kan klare det, er det Pep Guardiola, sier han.

Ingebrigtsen påpeker at Manchester City har vært uheldige med skader.

– De har også flere spillere som ikke holdt nivået eller som ikke har kommet opp på nivået de burde vært. Fornyelsesprosessen har startet litt sent. Kanskje burde de vært tidligere ute på den, sier han.

– Liverpool har vært fantastiske. Det var de forrige sesong også, men det var City også. Liverpool har vært det klart beste laget i England denne sesongen, fortsetter Ingebrigtsen, som har vært uten trenerjobb siden han i februar ble sparket etter 46 dager (!) i kypriotiske APOEL.

Liverpool og Manchester City har henholdsvis ni og ti kamper igjen av denne sesongen, men det er usikkert når Premier League starter opp igjen.

– Det verste som kunne skje

En alvorlig kneskade har gjort at stopperkjempen Aymeric Laporte kun har startet sju kamper denne sesongen. Manchester Citys savn av baskeren har vært stort.

– Skaden til Laporte var det verste som kunne skje. Det hadde vært bedre med Sergio Agüero eller Kevin De Bruyne, for i de posisjonene kan mange komme inn og gjøre en jobb. Laporte ut er en enorm svekkelse. Det var en kjempefeil av City ikke å handle inn en ekstra stopper i fjor sommer, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.