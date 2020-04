KrF-statsråd vil hjelpe Moria-barna der de er

KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan har tidligere uttalt til TV 2 at han forventer at KrFs statsråder i regjeringen står på for å få en til en avtale om å hente noen av de mest sårbare flyktningebarna fra Moria-leiren i Hellas til Norge.

– Ja, det gjør jeg. Jeg har veldig god kontakt med våre folk i regjeringen, og jeg vet de deler mitt engasjement i dette, så vi kommer til å stå på og gir oss ikke før vi har fått et gjennomslag for å hente til Norge noen av disse barna, som lever under helt uverdige forhold, sa Grøvan.

Også Geir Jørgen Bekkevold i KrFs stortingsgruppe mente det var grunn til å tro på et gjennomslag i regjeringen for KrF i Moria-saken.

– Jeg hører jo at mange, også i partiledelsen, uttaler seg tydelig på at her gir vi oss ikke før vi har fått gjennomslag, så jeg har tro på at vi skal komme fram til en løsning, uttalte Bekkevold.

Men KrFs nestleder og landbruksminister Olaug Bollestad argumenterer tvert i mot for å hjelpe flyktningene der de er.

– 10 europeiske land har blitt enige om å hente flyktninger fra Moria, vil Norge bidra?

– I første omgang ønsker Norge å bidra med for de mindreårige å bygge et stabilt hjem på fastlandet i Hellas, nettopp for på sikre en stabilitet i det. Og så er det noen land som har tatt hjem noen, men en har ikke en oversikt over hvem som har gjort hva enda, sier Bollestad.

– Må være en bred løsning

Tyskland, Finland og Luxemburg er blant ti europeiske land av villige som har blitt enige om å hente 1600 sårbare flyktninger fra leirene på de greske øyene. Norge bør ta mellom 20 og 30 av disse, mener KrFs representanter på Stortinget.

Men Bollestad gir ingen signaler om at KrF har fått regjeringen på glid når det gjelder å hente flyktninger fra Hellas

– KrF er opptatt av, og regjeringen er opptatt av, en bred løsning for Europa for å sikre det som er utfordringen i Hellas, sier nestlederen, og fortsetter:

– Det er utrolig mange plasser i verden som det er mange krevende situasjoner, og det rettferdiggjør ikke at vi ikke skal se Moria, men det er mange utfordringer. Og så har koronakrisen gjort at det er krevende på en annen måte å bistå. Og det synes jeg er noe av den største utfordringen, at vi som gjerne klarer oss best gjennom dette, vi har også en forutsetninger for å bidra og hjelpe, og først og fremst kan vi hjelpe på grunn av koronasituasjonen, også, der de i utgangspunktet er. Men vi skal ta vår del, men da må vi ha en bred løsning i Europa.