«Nei, høydehusforbudet kan ikke skrotes nå»

På den annen side har du flere om tar til orde for at det er urettferdig at man ikke kan konkurrere på like vilkår som resten av verden. Et argument jeg lett kan relatere til med min bakgrunn som utøver. I tillegg har du diskusjonen som tar for seg høydehus og varmekammer. Her settes det spørsmålstegn ved at høydekammer er forbudt, mens varmekammer er lov.

Det er med andre ord fortsatt en svært aktuell debatt, og vedtaket er under hardt press. Saken er høyaktuell i media nå. Først og fremst fordi topputøverne må forholde seg til en ny hverdag med store begrensninger i hvor de kan reise. At midlertidige utfordringer med reisebegrensninger for en gruppe eliteutøvere skal få Norges Idrettsforbund til å kalle inn til ekstraordinært idrettsting nå ville ha vekket oppsikt. Det ville sendt uklare signaler.

Jeg er glad for at ungene mine vokser opp i et land hvor man våger å ta et standpunkt som ikke nødvendigvis er i tråd med resten av verden. Det at alle andre gjør noe er ikke nødvendigvis ensbetydende med at alle andre gjør det rette. Likevel er det svært mye som taler for at denne diskusjonen fortjener å bli tatt på alvor og får sin plass på neste idrettsting.