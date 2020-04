Treningshverdagen til de fleste Eliteserie-lagene er sterkt amputert. I Stabæk er spillerne sendt ut i ferie – men det har ikke Hugo Vetlesen og Peder Vogt tenkt å la bli noen hvilepute.

– Det skal ikke stå på at vi kommer tilbake i dårlig form når serien settes i gang igjen. Da vil jeg jo være best mulig forberedt, sier U21-landslagsspilleren.

Han tror nemlig at tiden vi nå lever i kan være en fordel for dem som har motivasjonen og hodet på rett plass.

– Helt klart. Nå får vi virkelig testet oss. De som gir mest og trener hardest kan nok få en fordel ut mot sesongen, sier Vetlesen.

Han får støtte av Peder Vogt.

– Det er nok litt lett for enkelte å være litt «slækk» i disse tider, så du kan fort ta et stort gap på de som sitter stille nå, tror han.

Selv om det er tillat med organiserte treningsøkter igjen, er det svært få klubber i Eliteserien som er tilbake i en vanlig treningshverdag. Enkelte klubber har delvis permitterte spillere og kjører bare noen ukentlige økter, mens andre klubber – som for eksempel Stabæk – har gitt spillerne ferie nå.

Tror 2020 kan bli en sesong for talentene

Ferien er blant annet gitt fordi man håper og planlegger for en maraton-sesong når fotballen igjen ruller. I høst blir det neppe mulig å ta ut for mange ferieukene for fotballspillere.

I stedet blir det trolig flere kamper i uka.

Det er en annen ting 20 år gamle Peder Vogt håper kan være en fordel for sånne som han. Det vil si talenter som håper å få sitt store gjennombrudd i Eliteserien.

– Ja, det tror jeg så absolutt. I hvert fall hvis det blir en sesong som mange har pratet om, med mange kamper som kommer tett. Det kan være en fordel for sånne som meg, sier han.

Motivasjonen er med andre ord stor for han med tanke på å gjennomføre egentreningsøkter.

Selv om mange til en viss grad overlates til seg selv i norsk fotball, tror Stabæk-duoen at snittet av norske fotballspillere legger ned en solid innsats.

Det tror Hugo Vetlesen gjelder uansett om du er på veg opp og fram eller om karrieren og motivasjonen har begynt å peke nedover.

– Da vi kom hjem fra treningsleir i Spania, så tenkte jeg at jeg skulle slå de gamlegutta etter to uker i karantene. Men de fikk pushet meg altså. Det er godt å se at vi har en såpass profesjonell gruppe. Det forteller litt om given i denne gjengen, sier Hugo Vetlesen.