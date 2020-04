Denne sommeren må norske idrettsstjerner se langt etter høydeopphold i utlandet, som i årtier har vært trukket frem som en av suksessfaktorene til utholdenhetsutøvere i både sommer- og vinteridrett.

Med både corona-stengte grenser og et særnorsk forbud mot høydehus å ta hensyn til, er resultatet at flere av verdens beste utøvere i sin gren i praksis sitter igjen med én mulighet, nemlig Juvasshytta i Jotunheimen. Hytta ligger 1 841 meter over havet, som for eksempel er samme høyde som flere av øvelsene i OL i Beijing går på.

Det er også samme høyde som alpebyene St. Moritz, Livigno og Seiser Alm, og bare et par hundre meter lavere enn flere av alternativene i USA og Afrika. Det skulle kanskje bety at Juvasshytta er et fullverdig alternativ for de norske utøverne som sverger til høydetrening? Det er det dessverre ikke. Dette er i beste fall en dårlig nødløsning.

Effekten av høydetrening er diskutert, og her spriker både forskning og erfaring. Nyere forskning forteller blant at man ideelt sett bør oppholde seg over 2 000 meter over havet for optimal effekt, samtidig som oppholdene bør vare opptil fire uker. Det er altså snakk om én måned borte fra kjæreste, ektefelle, familie og venner, for noe som man egentlig ikke vet helt sikkert om virker.

Dette betyr at dersom norske medaljehåp skal ta turen til Juvasshytta, bør de holde seg der i én måned for optimal effekt. Kanskje blir det både to og tre besøk før grensene åpnes og sesongene etter hvert kommer i gang. De ekstra psykiske og fysiske belastningene av å måtte tilbringe uke etter uke innestengt i den norske fjellheimen, med dårlig vær og lite annet å finne på enn å trene, skal man ikke undervurdere. Særlig ikke når treningsforholdene er så som så.

TV 2s langrenns ekspert Petter Soleng Skinstad.

Faktisk er det mye som tyder på at de mentale og sosiale aspektene kan bidra til å redusere effekten av høydetrening, og blant annet er det nettopp dette som kan gjøre at effekten av høydehus ikke står i stil med effekten av lange høydeopphold. Mennesker trives rett og slett dårlig innestengt i bur, og Juvasshytta kan fort oppleves som nettopp det. En skal for eksempel ikke mange år tilbake før landslaget snødde inne på Sognefjellshytta, 1 434 moh, uten mulighet til å trene eller reise hjem igjen.